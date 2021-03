Maggiore Usa in pensione: “Joe Biden sta seguendo un progetto per una guerra infinita”

di Danny Sjursen (Maggiore in pensione dell’esercito americano)

da https://inthesetimes.com

Traduzione di Marco Pondrelli per Marx21.it

Bombardare la Siria e scusare i crimini del principe ereditario saudita non ci porterà più vicino a un ritiro dal Medio Oriente.

La scorsa settimana, l’esercito degli Stati Uniti ha bombardato un sito vicino ad al-Hurri, lungo il confine iracheno all’interno della Siria, dove le milizie irachene sostenute dall’Iran erano presumibilmente posizionate. Anche se gli Stati Uniti hanno lanciato i loro missili attraverso un confine internazionale (e senza l’approvazione del Congresso), l’addetto stampa della Casa Bianca Jen Psaki ha inquadrato l’attacco come una risposta “difensiva” a una serie di attacchi missilistici che hanno ucciso uno e ferito diversi americani nelle ultime due settimane. Il bombardamento americano ha causato “una manciata di morti”, secondo un funzionario americano che ha parlato con la CNN, e Teheran ha condannato l’assalto come “illegale e una violazione della sovranità della Siria” – un divario di percezione che complica i piani espressi del presidente Joe Biden per invertire le politiche antagoniste verso Iran di Donald Trump rientrando così nell’accordo nucleare.

La campagna farà poco per promuovere gli obiettivi degli Stati Uniti in Medio Oriente (nella misura in cui possono anche essere articolati a questo punto), ma preannuncia qualcosa di ancora più scoraggiante: che dopo quasi due decenni di una guerra regionale, Washington (forse intenzionalmente) non capisce il nesso Siria-Iraq-Iran e l’amministrazione Biden sta seguendo un progetto già fallito in Medio Oriente – una realtà che è stata messa ancora più in rilievo quando gli Stati Uniti hanno scelto di non punire Mohammed bin Salman (MBS) dopo la pubblicazione del Washington Post di un rapporto di intelligence declassificato che ha scoperto che era direttamente responsabile dell’omicidio di Jamal Khashoggi.

Pochi si sono presi la briga di chiedere cosa stiano facendo questi fastidiosi paramilitari. L’esercito degli Stati Uniti è intervenuto per la prima volta in Siria nel 2014, dopo che lo Stato Islamico ha conquistato i territori orientali del paese, insieme alle aree settentrionali e occidentali dell’Iraq. Lo stesso hanno fatto gli sciiti iracheni, che sono stati impegnati in una buona quantità di combattimenti nella sanguinosa riconquista dei territori occupati dall’ISIS dopo che l’esercito iracheno addestrato dagli Stati Uniti era quasi crollato. Queste milizie, seguendo l’appello del Gran Ayatollah Ali al-Sistani a difendere Baghdad, si sono formate sotto un’organizzazione ombrello conosciuta come le Forze di Mobilitazione Popolare (PMF) con il sostegno dell’esercito statunitense. Negli ultimi sette anni, le truppe americane hanno visto la loro missione in Siria cambiare e cambiare ancora, dallo sconfiggere l’ISIS, al preservare l’autonomia curda, al “contenere” l’Iran e la Russia (entrambi hanno combattuto lo Stato Islamico, anche se in alleanza con l’uomo forte siriano Bashar Al-Assad), al “mettere in sicurezza” gli scarsi pozzi di petrolio del paese. Ma durante questo periodo, anche la missione delle milizie irachene si è evoluta – dalla difesa del paese contro gli assalti dell’ISIS alla resistenza all’occupazione americana in corso. E finché le truppe statunitensi rimarranno sul posto, segmenti significativi della popolazione irachena vedranno questi paramilitari – e i loro attacchi missilistici – come legittimi.

L’intervento degli Stati Uniti in Siria assomiglia molto alla sua disastrosa invasione di Baghdad nel 2003, che ha distrutto lo stato iracheno, scatenato una brutale guerra civile e dato origine a una fenice mortale che sarebbe diventata l’ISIS. Entrambi hanno portato alla morte di più di 1.000 membri della milizia, insieme a innumerevoli civili. E nessuno dei due vedrà probabilmente un ritiro completo delle truppe statunitensi nell’immediato futuro.

Joe Biden, che crede che il cancro mortale di suo figlio sia stato causato dall’esposizione ai fumi tossici dei pozzi che bruciavano durante il suo tour in Iraq, ha ripetutamente chiesto che Dio benedica le nostre truppe. Ma tenere quegli stessi soldati in una zona di guerra come le basi di Baghdad, Balad ed Erbil, Iraq, colpite da razzi nelle ultime due settimane, senza uno scopo riconoscibile, potrebbe essere considerato un sacrilegio. Per peggiorare le cose siamo inondati di storie sugli obiettivi nefasti di Teheran e Mosca in Siria, anche se la storia rimane più complicata di così. (Teheran, per esempio, è molto meno potente di quanto i cortigiani di Washington nei media vorrebbero farvi credere).

Lo stesso si può dire dei recenti attacchi missilistici che hanno provocato la risposta mortale dell’amministrazione Biden in Siria. Le milizie irachene non rappresentano un pericolo per la gente di Baltimora, Maryland o Little Rock, Arkansas, e Baghdad non richiede una presenza militare americana. Nella misura in cui gli americani affrontano una minaccia alla sicurezza, è una loro creazione. Inoltre, l’Arabia Saudita, che dovrebbe essere un alleato chiave degli Stati Uniti nella regione, ha tacitamente ed esplicitamente sostenuto gli insorti sunniti che hanno ucciso decine di militari statunitensi nei conflitti in tutto il Medio Oriente. Questi includono Al Qaeda e altri elementi islamisti nella guerra civile siriana.

Il che ci porta alla decisione dell’amministrazione Biden di non penalizzare MBS e la famiglia reale saudita in alcun modo significativo per lo smembramento di un giornalista americano. Accoppiato con un dubbio attacco missilistico che avrebbe potuto essere evitato in favore di un completo ritiro militare e di negoziati per la normalizzazione diplomatica con l’Iran, le prime grandi decisioni di politica estera di Biden non ci portano più vicini a un’uscita di scena che non le buffonate di Trump negli ultimi quattro anni. Invece, ha fornito apparentemente l’unica cosa che l’impero americano ha da offrire: un ruolo da duro per un pubblico in rapida diminuzione, in questo caso Teheran.

Quando Trump ha ordinato l’assassinio extragiudiziale del comandante del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) Qasem Soleimani, nel gennaio 2020, il parlamento iracheno ha votato in modo schiacciante per espellere le truppe statunitensi dal paese. Come è loro abitudine, gli Stati Uniti hanno ignorato la risoluzione, con Trump che ha minacciato di sanzionare Baghdad “come mai prima” se avesse deciso di andare avanti. Allora, come adesso, i soldati statunitensi rimangono un’esca per gli attacchi che Washington può cinicamente sfruttare in una guerra al terrorismo che sta entrando nel suo 18° anno.

Questo è lo stanco copione che Joe Biden ha ereditato e, da quello che sembra, è intenzionato a seguire, non importa quanto sia stato fallimentare o quanto caos abbia provocato. Ironicamente, se Biden volesse veramente essere un presidente del cambiamento, potrebbe seguire una strategia ancora più antica – una strategia perseguita da Alessandro Magno e dagli antichi greci. Ritirerebbe le truppe e taglierebbe il nodo gordiano che è diventato la politica estera degli Stati Uniti, insieme alle perdite dell’America in Medio Oriente. Qualsiasi cosa di meno è una formula per la guerra per sempre, sempre di più.

Danny Sjursen è un maggiore dell’esercito degli Stati Uniti recentemente ritiratosi, redattore di Antiwar.com, senior fellow al Center for International Policy e direttore dell’Eisenhower Media Network (EMN). Ha insegnato storia a West Point e ha servito in Iraq e Afghanistan. È l’autore di Ghost Riders of Baghdad: Soldiers, Civilians, and the Myth of the Surge e Patriotic Dissent: America in the Age of Endless War.

https://lantidiplomatico.it/dettnews-maggiore_usa_in_pensione_joe_biden_sta_seguendo_un_progetto_per_una_guerra_infinita/11_40120/