PARAGUAY IN FIAMME. INTERVISTA A CARMEN VILLALBA.

Vattene Mario Abdo Benítez, figlio della dittatura!!!

Francesco Cecchini

PARAGUAY IN FIAMME.

L’ isola circondata da terra è in fiamme. Da quattro giorni si susseguono manifestazioni, anche violente, nella capitale del Paraguay, Asunción, per protestare contro la corruzione dei politici del paese e contro la gestione della pandemia da parte delle autorità. A poco è servita una dichiarazione pubblica del Presidente del paese, Mario Abdo Benítez, che ha annunciato le dimissioni del Ministro dell’Istruzione Pubblica, del Ministro per la donna e del Capo del gabinetto civile. Il popolo paraguayano vuole le dimissioni di Mario Abdo Benítez

Perfino la Conferenza episcopale paraguaiana (CEP) ha chiesto che si ascolti “la legittima indignazione della popolazione”, riferendosi alla manifestazione davanti al Congresso, repressa dalla Polizia con pallottole di gomma, in cui si reclamava la mancanza di medicinali per far fronte al Covid-19. Un fattore trasversale è la corruzione nell’amministrazione delle risorse pubbliche, che oltraggia gravemente le persone. L’ azione della polizia e i successivi scontri, che hanno lasciato una dozzina di feriti. In questi momenti continua l’autoconvocazione della popolazione, che manifesta e scende in strada contro l’inefficienza del sistema sanitario, un’altra debolezza del Paese evidenziata durante la pandemia, che ha provocato circa 3.200 morti e nelle ultime settimane un aumento sostenuto dei casi che hanno travolto ospedali e ambulatori.

L’ opposizione in parlamento chiede un giudizio poitico su Mario Abdo Benítez e il suo governo, ma è debole, non ha i numeri. Importante è l’ opposizione del popolo paraguayano, innanzitutto nelle piazze della capitale, Asunción.

“Tutti i giorni fino alle dimissioni”, è la richiesta generale dei manifestanti contro il governo di Mario Abdo Benítez.

INTERVISTA, IN DATA 7 MARZO, DI TIEMPO ARGENTINO A CARMEN VILLALBA DAL TITOLO: ” LO STATO PARAGUAIANO E’ INFANTICIDA, FEMMINICIDA”. L’ autore dell’ intervista è Lois Pérez Leira, la traduzione è di Francesco Cecchini per Ancora Fischia il Vento. Il link con l’ originale dell’ intervista è il seguente:

https://www.tiempoar.com.ar/nota/carmen-villalba-el-estado-paraguayo-es-infanticida-feminicida

L’ intervista è molto utile per capire cosa sta succedendo in Paraguay.

Carmen Villalba è membro del EPP, a settembre le truppe militari hanno assassinato due sue nipoti, di 11 e 12 anni, a dicembre una sua figlia di 14 anni è scomparsa e sua sorella è stata arrestata. Una persecuzione senza fine per una famiglia paraguaiana. Carmen Villalba è prigioniera politica da quasi 18 anni. È un membro dell’ Esercito Popolare Paraguaiano ed è stata arrestata nel 2003. È la zia di Lilian Mariana Villalba e María Carmen Villalba, di 11 e 12 anni, uccise dalle truppe paraguaiane lo scorso settembre, e la madre della quattordicenne Elisabeth Oviedo Villalba, scomparsa da novembre, e sorella di Myrian Villalba, arrestata nella stessa data. Non sono gli unici casi di una vera caccia alla sua famiglia.

–Sei una dei più antichi prigionieri politici del Paraguay. Qual è stato il “peccato” che hai commesso?

-Facevo parte di un’organizzazione rivoluzionaria marxista-leninista, il Partido Patria Libre . Nel 2000, la cellula clandestina del partito ha deciso di rapire la nuora dell’ex ministro delle finanze della dittatura stronista (María Edith Bordón de Debernardi). Per questo motivo sono stata condannata a 15 anni di carcere più 3 anni per misura di sicurezza.

–Durante la prigionia, tuo figlio maggiore è stato assassinato? In quali circostanze?

-Il governo e l’oligarchia non hanno scrupoli nell’ estendere la persecuzione ai nostri figli. 11 anni fa mio figlio Nestor è stato assassinato quando aveva 12 anni. È stato ucciso mentre andava a scuola.

–Ora che la sua condanna si avvicina alla fine, le sue due nipoti sono state uccise e sua figlia rapita, come interpreti questa persecuzione da parte del governo paraguaiano?

-La storia delle lotte dei popoli è ricca di eventi come questi. Gli stati ei governi fascisti, sebbene ripetano con insistenza la retorica dello stato di diritto, sono in realtà uno stato che viola e nega i diritti. Senza scrupoli nell’inventare cause che considerano nemiche, e abile nel far sparire le prove laddove sono chiaramente compromesse. Come bruciare i vestiti e gli oggetti trovati con le ragazze. Ancora oggi continuano a negare alla famiglia il diritto all’autopsia. Non conosco il protocollo del Minnesota, comunque l’ indagine del procuratore è stata un insabbiamento. La scomparsa e l’ apparizione viva di “Lichita” è già diventata una campagna latinoamericana. La situazione di mia figlia mi ha molto preoccupata e angosciata. Sono in prigione da 17 anni e mezzo. I miei figli sono bambini e non devono far parte di niente.

-Considera il Paraguay uno stato omicida?

-Il Partido Colorado (attuale governo) e le forze armate sono state una dittatura per 35 anni. Nel 1989 ci fu un esaurimento delle dittature nel continente latinoamericano , ma in Paraguay, in un accordo interborghese, il Partito del Colorado decisee di indire elezioni, lavarsi le mani insanguinate e instaurare la democrazia. Questo stesso partito capomafioso-fascista oggi gestisce le sorti del Paese. Abituato all’ impunità con le istituzioni borghesi divorato dalla corruzione, infestato dal traffico di droga. In Paraguay, lo Stato di diritto non funziona nemmeno come una farsa, pubblici ministeri, giudici e forze repressive non hanno limiti quando si tratta di difendere i loro interessi falsi e garantire la loro eternità al potere. Per questo ricorrono anche all’ infanticidio. Lo Stato del Paraguay è infanticida, femminicida.

–Il mondo è a conoscenza di ciò che sta accadendo in Paraguay?

-Il Paraguay ha solo 7 milioni di abitanti, produce materie prime, è un mercato molto piccolo, poco importante. Non ha quasi alcun impatto politico ed economico sul concerto delle nazioni. Da qui lo scarso interesse per il Paraguay. Si noti che la cultura del partito al governo è l’ archivio del terrore. È la sistematizzazione impunemente del crimine dei 35 anni di dittatura. Non solo lo stesso partito e l’oligarchia sono al potere, ma gli stessi nomi.

– Qualche organizzazione internazionale ha espresso solidarietà alla tua denuncia?

-È intervenuto l’ Alto Commissario Onu per i diritti umani, Michelle Bachelet. La Campagna internazionale Erano bambine -Aspettiamo viva di “Lichita” sostiene la lotta in mobilitazioni ogni 2 del mese davanti alle delegazioni diplomatiche paraguaiane in America e in Europa. È stato lanciato un libro e vi sono state lettere al presidente del Paraguay dal premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel e dalla leader dei diritti umani Piedad Córdoba. Si è unito anche Manuel Zelaya, ex presidente dell’Honduras e attuale portavoce dell’Internazionale antimperialista dei popoli.

Carmen Villalba

.