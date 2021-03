Altro che sanzioni per il caso Khashoggi. Biden corre in soccorso dell’Arabia Saudita

Era proprio da ingenui pensare che il nuovo inquilino della Casa Bianca, Jo Biden, dopo il rapporto della CIA sulll’omicidio Kashoggi, voltasse le spalle all’Arabia Saudita.

Il regno saudita è sempre più in balia dei missili e dei droni dei guerriglieri Houthi dello Yemen, per questa ragione arriva il soccorso del vecchio Zio Joe che ricorda al mondo che la monarchia dispotica degli Al Saud è il suo alleato di riferimento in Asia Occidentale.

Gli Stati Uniti cercheranno modi per migliorare il loro sostegno all’Arabia Saudita per difendersi dagli attacchi dei ribelli Houthi dello Yemen, ha ricordato ieri la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki in una conferenza stampa.

“Sappiamo che devono affrontare vere minacce alla sicurezza dallo Yemen e da altri nella regione”, ha detto Psaki. “Cercheremo modi per migliorare il sostegno alla capacità dell’Arabia Saudita di difendere il proprio territorio dalle minacce”.

Psaki ha osservato che gli Stati Uniti sono allarmati dalla frequenza degli attacchi degli Houthi contro l’Arabia Saudita. “Gli attacchi sono inaccettabili e pericolosi”, li ha così definiti Psaki.

Psaki ha ribadito che gli Stati Uniti continuano a lavorare in stretta collaborazione con il governo saudita data la minaccia che il paese deve affrontare con frequenza da tali attacchi.

La portavoce della Casa Bianca ha dimenticato quanta morte e distruzione hanno invece portato i sauditi nella loro guerra di aggressione allo Yemen dal 2015: 100.000 morti oltre a danni incalcolabili alle infrastrutture civili, al patrimonio artistico.

Se non fosse ancora chiaro da Trump a Biden la politica estera degli USA non è cambiata.

