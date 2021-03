LAVORA CONSUMA CREPA

Draghi sta preparando un altro DPCM in continuità con la cialtroneria precedente, che ogni pochi giorni cambiava le disposizioni inseguendo impotente la diffusione del virus.

Dunque dal lunedì al venerdì si lavora e si consuma con i figli a casa da scuola per far andare il PIL. Che pare stia andando meglio del previsto, al prezzo di decine di migliaia di morti in più per ogni punto recuperato.

Poi il sabato e la domenica saremo segregati in casa per fermare il Covid.

Draghi, Speranza e tutta la classe politica nazionale e regionale sono solo vergognosi soci di Bonomi. Essi meritano tutto il nostro disprezzo come “quei prefetti che bruciavano le case e ordinavano al popolo di spegnere i lumi”(Mao Tse Dong).

Questo governo ha un solo infame principio: lavora consuma e crepa. Ribellarsi è giusto.

Giorgio Cremaschi PaP