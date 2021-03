Il video dei crimini britannici in Afghanistan scompare “misteriosamente”

Troppo impegnati ad indagare sui “crimini contro l’umanità” da parte delle First Lady siriana, succede che possano scomparire “misteriosamente” prove video su uno dei tanti massacri compiuti dalle truppe speciali britanniche in Afghanistan.

Se non si trattasse di vite umane, sarebbe davvero da sganasciarsi dalle risate per l’assurdità della vicenda.

Cosa è successo?

Allora, il video che mostrava presumibilmente un’unità delle forze speciali SAS di sua maestà britannica mentre commettevano crimini di guerra in Afghanistan è scomparso, sferrando un duro colpo ad un’indagine sui presunti “massacri” già afflitta dalla mancanza di prove e dal silenzio dei testimoni.

Saifullah Yar aveva solo 19 anni quando la sua famiglia è stata uccisa a colpi di arma da fuoco in un raid della SAS nel loro villaggio afghano nel 2011. Quando gli investigatori militari britannici sono volati a Kabul nel 2017 per indagare sul raid, ha raccontato loro che era stato ammanettato ed hanno portato via suo padre, fratello e due cugini maschi. Ha sentito due raffiche continue di colpi di arma da fuoco, e quando i britannici se ne sono andati, i suoi parenti erano morti, i loro corpi crivellati di proiettili.

Il filmato del raid è stato apparentemente ripreso dal supporto aereo degli Stati Uniti dall’alto, ma secondo un nuovo rapporto del Sunday Times, le autorità americane hanno misteriosamente perso il video e non sono state in grado di fornirlo a un tribunale britannico, dove Saifullah cerca giustizia.

Non è la prima volta che le prove chiave del raid sono scomparse o sono state intenzionalmente nascoste. La visita 2017 degli investigatori della Royal MIlitary Police (RMP) a Kabul è stata uno dei loro ultimi compiti in un’indagine di tre anni e mezzo sulle accuse di crimini di guerra contro l’unità SAS, durante la quale hanno scoperto che gli operatori britannici hanno modificato la missione per coinvolgere le forze speciali afghane in omicidi simili, dozzine dei quali hanno avuto luogo tra il 2011 e il 2013.

Gli investigatori hanno interrogato 42 soldati che hanno affermato di non essere in grado di ricordare la missione. I documenti del tribunale riportati dal Times affermavano che un giudice ha definito questo un caso di “amnesia collettiva”. Le armi usate nel raid nel villaggio di Saifullah sono state distrutte lo stesso anno in cui l’RMP ha aperto le indagini.

Tuttavia, le prove contro le truppe SAS si sono accumulate. Gli investigatori hanno scoperto che erano stati usati i proiettili britannici da 5,56 mm, invece di quelli da 7,62 mm usati dai commando afghani, che venivano usati per uccidere le vittime. Inoltre, hanno esaminato i rapporti secondo cui le armi erano state messe sui corpi di queste vittime, al fine di giustificare le uccisioni successive.

I rapporti che seguirono il raid del 2011 nel villaggio di Saifullah affermavano che la sua famiglia era stata uccisa quando cercavano le armi mentre il SAS perquisiva la loro proprietà.

Questi rapporti sono stati accolti con scetticismo dagli alti comandi, che in una catena di e-mail viste dalla corte britannica, hanno descritto il raid come “l’ultimo massacro” ed hanno espresso incredulità all’idea che quattro prigionieri sopraffatti cercassero granate e fucili nascosti durante il raid.

“E alla fine hanno sparato a un ragazzo che si nascondeva in un cespuglio che aveva una granata tra le mani” aveva scritto un sottufficiale.

Il governo britannico ha chiuso le indagini alla fine del 2017 senza perseguire un solo caso. Lo stesso anno, un’altra indagine ad ampio raggio su presunti crimini di guerra, l’Iraq Historic Allegations Team (IHAT), è stata chiusa, senza perseguire un solo caso.

Con la SAS tipicamente esentata dal controllo parlamentare, i tribunali sono ora l’unica speranza di Saifullah per ottenere giustizia. “Il nostro cliente sta cercando una nuova indagine sulla morte dei suoi cari e vuole scoprire se le loro morti facessero parte di un modello di uccisioni illegali di civili afgani” , ha spiegato al Sunday Times il suo avvocato, Tessa Gregory.

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-il_video_dei_crimini_britannici_in_afghanistan_scompare_misteriosamente/8_40204/