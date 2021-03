Cuba la nostra strategia per sviluppare vaccini contro il covid sarebbe stata più veloce senza il blocco USA

“Solo pochi mesi dopo l’apparizione dell’epidemia di COVID-19 (dicembre 2019), il presidente cubano ha esortato gli scienziati cubani a lavorare sodo per raggiungere l’indipendenza con la creazione di nostri vaccini nazionali.

È stata, senza dubbio, la più grande sfida affrontata dalla comunità di ricerca della nostra isola, che ha unito sforzi, creatività, talento, perseveranza e dedizione nel raggiungimento di questo obiettivo tanto atteso.

Oggi, questo sforzo mostra i suoi frutti con l’esistenza di 5 candidati vaccini, che fa di Cuba il paese dell’America Latina e dei Caraibi con i maggiori progressi sulla questione, oltre a metterla in grado di immunizzare la sua popolazione prima della fine del 2021.

Come riferisce al Granma, il dottore in scienze Eduardo Martínez Díaz, presidente del gruppo imprenditoriale statale delle Industrie Biotecnologiche e Farmaceutiche, la strategia cubana per lo sviluppo di vaccini contro COVID-19 si è ispirata, sin dall’inizio, da un lato dalla convinzione che era del Comandante Fidel Castro che “sì è possibile” e dall’altro nella sfida lanciata dal Presidente della Repubblica, Díaz-Canel di cercare di averli nel più breve tempo possibile e nella capacità di lotta e vittoria di la nostra gente.

«Tutto il processo si è basato su 4 pilastri fondamentali:

• l’alto livello raggiunto dall’Industria Biofarmaceutica, con grande esperienza nella ricerca e produzione di vaccini;

• la forza del sistema nazionale di sanità pubblica,

• avere scienziati e tecnici già esperti ed impegnatisi per la Patria e la Rivoluzione,

• l’unità e l’integrazione che hanno caratterizzato l’intero processo.

Concepita come un lavoro di squadra, la strategia è stata portata avanti dal Ministero della Salute Pubblica e affiancata dalle massime autorità dello Stato e del Partito attraverso istituzioni che custodiscono una lunga esperienza nella produzione di vaccini: principalmente l’Istituto Finlay di Vaccini e il Centro di Ingegneria Genetica e Biotecnologia » ha affermato il Dr. Martínez Díaz.

«Abbiamo adottato un sistema di lavoro dove, in modo sistematico, il personale coinvolto condividevano idee, le conoscenze acquisite dall’informazione pubblica e le proprie esperienze venivano socializzate, il tutto nell’ambito del Consiglio Scientifico di BioCubaFarma, e articolato con il Gruppo Tecnico Nazionale alla lotta contro COVID-19.

All’inizio siamo arrivati ad avere idee e progetti per più di 40 possibili varianti di candidati vaccini, da cui sono stati concepiti diversi antigeni con diverse fonti e diverse formulazioni.

Tutti, nessuno escluso, si basavano su piattaforme tecnologiche già presenti nelle nostre istituzioni, ha affermato il Presidente di BioCubaFarma.

Dopo aver completato le analisi teoriche e le valutazioni dei risultati pratici osservati, abbiamo gradualmente ridotto il numero dei candidati e concentrato i nostri sforzi su quelli più fattibili.

Abbiamo definito che l’antigene da utilizzare nei nostri vaccini sarebbe stato il Dominio di Unione al Recettore (rbd) della proteina di superficie del virus (proteina s o spike).

Quindi abbiamo deciso di ottenere l’antigene riferito da due diverse fonti (cellule di mammifero e cellule di lievito) e sono state progettate diverse formulazioni, utilizzando diverse concentrazioni dell’antigene.

Allo stesso modo, abbiamo anche ideato diversi schemi di immunizzazione e due vie di somministrazione, intramuscolare e nasale.

È così che sono nati i nostri cinque vaccini candidati Soberana 01, Soberana 02, Soberana Plus, Abdala e Mambisa, che sono stati poi valutati in studi clinici sull’uomo.

Ad oggi i risultati sono positivi, in particolare nei casi di Soberana 02 (che è in fase III della sperimentazione clinica) e Abdala, che ci auguriamo possa passare alla fase di valutazione finale nei prossimi giorni. Entrambi i vaccini candidati sono molto sicuri e sono stati segnalati solo eventi avversi lievi, mentre inducono un’elevata risposta immunitaria, generando anticorpi che neutralizzano l’ingresso del virus nelle cellule » ha specificato il nostro interlocutore il quale ha indicato che, man mano che le diverse varianti del vaccino venivano definite, i sistemi di produzione erano strutturati in modo tale che, una volta dimostrata la sicurezza e l’efficacia, avremmo potuto avere milioni di dosi disponibili.

“Al più tardi, nel mese di agosto, avremo prodotto le dosi necessarie per immunizzare tutta la nostra popolazione, e poi continueremo a produrle, per fornirle ad altri Paesi”, ha detto.

Il dottore sottolineato che, parallelamente al lavoro svolto, Cuba ha collaborato con un gruppo di nazioni a cui siamo uniti da una tradizione di lavoro congiunto nel settore delle biotecnologie, al fine di valutare la possibilità di effettuare studi clinici dei nostri candidati vaccini, stabilendo alleanze produttive e cercando vaccini universali contro il coronavirus.

«All’interno della strategia, abbiamo anche preso in considerazione la comparsa di nuove varianti del virus, per questo un gruppo di ricercatori dell’Istituto di medicina tropicale Pedro Kourí (IPK), dell’Università di Scienze Informatiche (uci) e di BioCubaFarma, studiano e modellano le nuove mutazioni che si stanno manifestando nel mondo e altre che potrebbero sorgere.

Ciò può influenzare la capacità di neutralizzazione degli anticorpi formatisi dopo l’inoculazione dei vaccini attuali, da qui il nostro scopo di progettare nuovi antigeni per i vaccini contro i nuovi ceppi di SARS-COV-2.

In questo momento, ne abbiamo già sviluppati alcuni che contengono le mutazioni presenti nelle varianti rilevate in diversi paesi» ha sottolineato.

Per il Dr. Eduardo Martínez Díaz, l’integrazione ed il lavoro di squadra è stata fondamentale per ottenere rapidamente risultati così importanti.

“Non siamo stati in grado di avere grandi risorse finanziarie a causa dello stretto blocco economico voluto dagli Stati Uniti.

Negli USA diversi fornitori ci hanno negato la fornitura di materiali e attrezzature “, ha denunciato.

“Senza questi ostacoli saremmo avanzati ancora più velocemente, la forza e la spinta con cui abbiamo lavorato sono state molto grandi. Siamo sicuri che stiamo per raggiungere l’obiettivo, è la forza di un Paese che vuole continuare a resistere e vincere”, ha concluso.

Traduzione: Rete solidarietà rivoluzione bolovariana

Da Granma.cu