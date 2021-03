Il vero scandalo vaccini spiegato da Pfizer. Multinazionali fanno affari con la complicità dei governi

Segnaliamo la trascrizione di una conferenza tenuta l’11 marzo dai dirigenti Pfizer con investitori diffusa poche ore fa da Lee Fang, giornalista di The Intercept.I dirigenti spiegano agli investitori che le persone possono aver bisogno di una terza dose di vaccino per il covid, in aggiunta ai regolari richiami annuali. La compagnia comincerà presto un aumento dei prezzi data la “significativa opportunità per il nostro vaccino”. “Ma pensiamo che mentre questa si sposta da pandemia a endemia, pensiamo che ci sia un’opportunità qui per noi”, spiega un dirigente.Le persone avranno ancora bisogno di vaccinarsi e ci si prepara ad alzare i prezzi con la scusa che l’emergenza sarà finita.I lobbisti di Pfizer sono impegnati nel bloccare le proposte di condividere la proprietà intellettuale dei vaccini con il mondo in via di sviluppo, dove potrebbero essere fabbricati e distribuiti a basso costo.Lo scorso 3 marzo proprio Lee Fang su The Intercept aveva riferito delle pressioni di Big Pharma su amministrazione Biden, invitata a difendere proprietà intellettuale sui brevetti dei vaccini anche sanzionando paesi disobbedienti. L’11 marzo al WTO gli USA hanno detto no a richiesta di Sud-Africa, India ae altri 100 paesi sostenuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.Purtroppo dobbiamo prendere atto che il governo italiano e l’Unione Europea sono complici di questo crimine contro l’umanità come dimostrato dall’ultima riunione dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO).Miliardi di persone non saranno vaccinati per difendere i profitti delle multinazionali.La trascrizione della conferenza Pfizer (in inglese): https://www.documentcloud.org/…/20514141-pfe-usq…Continuiamo a sostenere la campagna europea “Diritto alla cura. Nessun profitto sulla pandemia” per chiedere che la Commissione Europea la smetta di essere al servizio di Big Pharma: https://noprofitonpandemic.eu/it/.#

Maurizio Acerbo

http://www.rifondazione.it/primapagina/?p=46042