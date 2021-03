La Spagna sperimenterà la settimana lavorativa di 4 giorni

Uno dei principali sostenitori di questa misura ha affermato che la Spagna “sarà il primo paese a intraprendere un processo di questa portata”.

Poiché la pandemia di coronavirus cambia il modo in cui le società di tutto il mondo vedono il lavoro, la Spagna ha annunciato che inizierà una prova limitata di una settimana lavorativa di quattro giorni nel tentativo di aumentare la produttività, la salute mentale e l’ambiente.

Il Guardian riferisce che Iñigo Errejón di Más País, il piccolo partito di sinistra la cui proposta per la riduzione della settimana lavorativa è stata accettata dal governo nazionale il mese scorso, ha definito l’esperimento “un’idea per la quale è giunto il momento” e “il vero dibattito dei nostri tempi”.

Errejón ha osservato che “la Spagna è uno dei paesi in cui i lavoratori sono impiegati per più ore rispetto alla media europea”, ma non è “tra le nazioni più produttive”.

I dettagli esatti del programma pilota, che potrebbe essere attuato già nel prossimo autunno, non sono ancora stati definiti. Tuttavia, Más País ha proposto una prova di tre anni, uno stanziamento di 50 milioni di euro (59,6 milioni di dollari) che mitigherebbero i rischi per i datori di lavoro facendo sì che il governo copra tutti i costi di implementazione per il primo anno, metà dei costi nel secondo anno, un terzo nel terzo anno. I dipendenti lavorerebbero 32 ore settimanali, senza alcuna riduzione della retribuzione.

“Con queste cifre, calcoliamo che potremmo avere circa 200 aziende partecipanti, con un totale da 3.000 a 6.000 lavoratori coinvolti”, ha detto al Guardian Héctor Tejero di Más País . “Le uniche linee rosse sono che vogliamo vedere una vera riduzione dell’orario di lavoro e nessuna perdita di stipendio o di posti di lavoro”.

“La Spagna sarà il primo paese a intraprendere un processo di questa portata”, ha detto Tejero.

Infatti, mentre altri paesi, in particolare Finlandia e Nuova Zelanda, hanno esplorato una riduzione della settimana lavorativa e mentre la Francia ha adottato una settimana lavorativa di 35 ore nel 2000, Tejero ha osservato che “un progetto pilota come questo non è stato intrapreso in nessuna parte del mondo. “

I singoli datori di lavoro, tra cui Greenpeace Canada, hanno anche sperimentato una settimana lavorativa di quattro giorni, con piena retribuzione, durante la pandemia.

“È la soluzione migliore”, ha scritto il direttore esecutivo di Greenpeace Canada Christy Ferguson riguardo alla nuova politica. “Il nostro lavoro è più forte che mai. Il nostro personale si sente più apprezzato. Sono più sani, più energici e più creativi sul lavoro.

“La flessibilità che offre questa politica ha permesso a molti più genitori di continuare a lavorare nonostante la pandemia”, ha aggiunto Ferguson. “E come organizzazione, penso che stiamo facendo un lavoro migliore, applicando i nostri valori e lavorando per creare un mondo diverso e una cultura diversa rispetto a quella che ci è stata tramandata”.

In Spagna, una società tecnologica con sede a Jaén, la Software Delsol, lo scorso anno è passata a una settimana lavorativa di quattro giorni. L’anno scorso, l’amministratore delegato dell’azienda Fulgencio Meseguer ha dichiarato a El País che l’attuazione della politica “non è stato facile”, soprattutto perché non c’è stato “nessun punto di riferimento e nessuna legislazione a supporto”.

Tuttavia, Juan Antonio Mallenco, direttore delle comunicazioni di Software Delsol, ha affermato che “l’atmosfera è fantastica e questo si riflette anche nei risultati dell’azienda”. “Un dipendente soddisfatto significa un cliente soddisfatto”, ha affermato Mallenco.