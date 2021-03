Oggi 18 marzo dopo un anno di pandemia dobbiamo dire che la strage di Covid in Italia non è frutto di un inevitabile destino, ma di tante colpe del nostro sistema sbagliato e malato, accumulate nel tempo e che ancora continuano a fare gli stessi danni, nonostante l’insegnamento dei fatti.

I tagli alla sanità pubblica, la mancata organizzazione sociale, e soprattutto aver messo l’economia ed il PIL sopra la salute e la vita, fanno sì che il nostro paese sia tra i primi al mondo per morti e mortalità da Covid. E dopo un anno abbiamo ancora le terapie intensive sature e centinaia di decessi al giorno.

Ogni retorica governativa e di palazzo che ignori questo terribile fallimento del sistema paese e delle sue classi dirigenti e che lo copra con la retorica della luce in fondo al tunnel, ogni mistificazione patriottarda della realtà, sono un’offesa alle tante morti che potevano e dovevano essere evitate. E che continuano.

Non è andata e non va tutto bene; dolore, verità e giustizia per i morti e per i vivi e soprattutto, basta parole e imbrogli, METTETE QUEI MALEDETTI SOLDI CHE SERVONO NELLA SANITA PUBBLICA!

Giorgio Cremaschi PaP