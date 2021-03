Cuba, avanguardia nella lotta contro COVID-19 in America

Lorenzo Poli

Con il più alto tasso di pazienti guariti da COVID-19 in America (94,2% al 20 marzo, secondo il Ministero della sanità pubblica), e due dei suoi cinque vaccini candidati nell’ultima fase della sperimentazione clinica, Cuba consolida strategia per affrontare la pandemia, con risultati che questo fine settimana sono stati riconosciuti dal presidente della Bolivia, Luis Arce.

“Salutiamo il popolo fratello di Cuba, che nonostante il brutale blocco, è l’unico paese latinoamericano che ha due candidati vaccini nella Fase III: Soberana 02 e Abdala”, ha detto Arce, che ha descritto come ammirevole l’efficace risposta del Paese caraibico contro il Covid-19.

Altra notizia che dimostra i progressi di Cuba contro il coronavirus SARS-COV-2, si è appreso che, in diverse istituzioni dell’Avana, inizierà oggi il processo di intervento con Soberana 02, che coinvolgerà 150.000 volontari. Sabato il Centro Statale per il Controllo dei Medicinali e dei Dispositivi medici (Cecmed) ha approvato la sua esecuzione.

A darne la notizia è BioCubaFarma, l’azienda pubblica farmaceutica cubana, precisando che i risultati raccolti andranno ad integrare i dati di efficacia clinica della sperimentazione di fase III di Soberana 02, oltre a valutare la riduzione dell’incidenza e la diffusione dell’epidemia a il livello della popolazione. La sperimentazione includerà il gruppo a rischio degli operatori sanitari, l’industria biofarmaceutica dell’Avana e altri settori definiti dal Ministero della Salute.

Inoltre Cina e Cuba stanno lavorando per ottenere un vaccino, chiamato Pan-Corona, che sia efficace contro diversi ceppi del coronavirus SARS-COV-2 e prevenga il COVID-19, come confermato nella conferenza stampa di questa domenica. L’agenzia di stampa Xinhua ha specificato che scienziati nazionali e il Centro per l’Ingegneria Genetica e la Biotecnologia (CIGB) delle Grandi Antille stanno sviluppando il prodotto in una struttura aperta nella città di Yongzhou, provincia di Hunan (centro), per la ricerca tra i due paesi. Gerardo Guillén, direttore della ricerca biomedica presso il CIGB, ha detto ai media che il progetto è nato su richiesta della parte cinese e si basa sulla combinazione di parti del virus che sono conservate e non così esposte alla variazione per generare anticorpi, dichiarando: “È una strategia che potrebbe proteggere dalle emergenze epidemiologiche di nuovi ceppi di coronavirus che potrebbero esistere in futuro”.