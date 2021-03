DO YOU REMEMBER ARTICOLO 18?

Probabilmente non eravamo 3 milioni, ma 1 di sicuro. E il governo Berlusconi dovette fare marcia indietro sull’articolo 18. Poi in due round – governo Monti e governo Renzi – l’articolo 18 è stato fatto fuori grazie al Pd.Lo stesso vale per praticamente tutte le “riforme” neoliberiste in Italia. Soltanto che quando c’è il centrosinistra e il Pd non ci sono lotte di queste dimensioni, non ci sono media che le amplificano, non c’è indignazione e soprattutto non è mai accaduto purtroppo che la Cgil chiami a uno scontro frontale come quelli che stopparono Berlusconi. Quelli di destra perchè dovrebbero protestare se condividono le “riforme”? Loro protestano contro gli immigrati, i diritti lgbtqi, l’aborto, le tasse, le mascherine. Sono passati quasi venti anni. Finché il “popolo di sinistra” porterà acqua al mulino del Pd non c’è speranza per questo paese.Ma se vince la destra? Segnalo che finora ha vinto col vostro voto.Se vince la destra si lotta come si dovrebbe fare anche quando vince il Pd.Bisogna uscire da questa prigione mentale.

Maurizio Acerbo PrC