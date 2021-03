PARAGUAY. LA MARCIA CAMPESINA E LE PROTESTE.

Annuncio della Marcia Campesina

Francesco Cecchini

MARCIA CAMPESINA DEL 25 MARZO.

La Federazione Nazionale Campesina, FNC, ha annunciato che per il 25 marzo prevede di svolgere la tradizionale marcia contadina. Quest’anno, la mobilitazione si svolgerà con lo slogan “Che se vadano corrotti e vendi patria. Per la terra, la salute, il lavoro e la sovranità ”. Secondo Marcial Gómez, rappresentante della FNC, un gruppo di campesino arriverà nella capitale e altri rimarranno nelle rispettive capitali dipartimentali. Il lancio ufficiale si è tenuto davanti al Pantheon degli Eroi a Asunción. Oltre a esigere, per l’ ennesima volta, la Riforma Agraria la Marcia Campesina richiederà la rinuncia del presidente della Repubblica Mario Abdo Benítez del vicepredidente Hugo Veláquez e la fine del loro governo stronista, erede del dittatore Stroessner.

La Marcia è stata preparata in tutto il Paraguay dove le organizzazioni contadine hanno effettuato blocchi stradali e condannato la cattiva gestione del governo dell’ attuale crisi sanitaria e socio-economica.

PROTESTE DI CITTADINI E CAMPESINOS

Un uomo con megafono nel centro di Asunción durante le proteste.

Una controversa dichiarazione rilasciata sulla piattaforma Twitter dal ministro della Difesa, Bernardino Soto Estigarribia: “Esprimo la mia preoccupazione per l’incitamento a mobilitazioni violente, che cercano di rompere l’ordine costituzionale e cercano di normalizzare il caos. Con la violenza ideologica e manipolata, lo Stato di diritto e la democrazia sono minacciati ”, ha generato molta indignazione in un ampio settore della cittadinanza, in quanto ricorda il discorso autoritario ereditato dai tempi della dittatura di Stroessner, che insisteva nel vedere i tutte le mobilitazioni di protesta sociale e politica come un tentativo di destabilizzare il governo, negando così elementari diritti democratici e costituzionali che garantiscono la mobilitazione, l’ espressione e la critica delle autorità.

Comunque la dichiarazione di Bernardino Soto Estigarribia ha ricordato il generale Alfredo Stroessner quando accusava gli oppositori al regime che reprimeva, ma non ha intimidito le proteste.

I contadini e gli indigeni hanno guidato la giornata di mobilitazione nella capitale, con un appello a tutta la popolazione e marciare per il centro della città durante la mattinata. Quando è arrivato l’orario limitato di circolazione stabilito dalla pandemia, alle 20:00, la Polizia Nazionale ha represso con auto idranti e ha arrestato diversi manifestanti. Nella Plaza de la Democracia de Asunción, ieri mattina, i membri del Coordinatore nazionale delle organizzazioni contadine e indigene hanno invitato l’ intera popolazione paraguaiana a una mobilitazione permanente fino alle dimissioni di Mario Abdo e Velázquez. . “Dalle oltre venti organizzazioni che compongono il Coordinamento nazionale delle organizzazioni contadine e indigene, chiamiamo oggi tutti i cittadini paraguaiani a continuare le mobilitazioni nazionali più che mai, chiedendo le dimissioni immediate di Mario Abdo Benítez e Hugo Velázquez”. Hanno descritto il governo come inetto e corrotto per aver sprecato risorse per affrontare la pandemia e lo hanno accusato di cercare di negoziare i vaccini contro il Covid-19 che la popolazione si aspetta .

Ramón Leiva, leader dell’organizzazione campesina ha dichiarato: “Il fatto che la scorsa settimana il processo di impeachment sia stato respinto in Parlamento, dove il Partido Colorado si è mobilitato per difendere la corruzione, l’inefficacia e la mafia, non significa che il popolo paraguaiano debba restare a casa per morire, devi uscire a combattere e difendi la vita di ciascuno dei tuoi compatrioti “.

I problemi della terra e la persecuzione dei contadini e delle popolazioni indigene, così come la corruzione nelle istituzioni pubbliche, sono stati duramente messi in discussione da Esther Leiva, anche lei leader. Il recupero dei terreni disabitati e dei beni degli impianti idroelettrici binazionali rientrano nelle proposte della FNC, come indicato dal leader Pablo Ojeda. I manifestanti hanno marciato per le strade del microcentro di Asuncion con manifesti, bandiere e canti contro il governo e hanno annunciato l’ arrivo di più persone nella capitale durante la settimana, da diverse parti del paese, nonché manifestazioni nei diversi distretti di varie regioni. Nel pomeriggio le mobilitazioni sono proseguite e si sono concentrate davanti al Congresso Nazionale, dove i manifestanti sono rimasti pacificamente sul posto, ma quando sono arrivate le 20:00, l’ orario di restrizione alla circolazione stabilito dal Governo per la pandemia, la Polizia ha usato auto idranti usati e detenuto diversi manifestanti.

Considerata la gravità della crisi sanitaria sono scesi in campo anche i medici.

Il Circolo dei Medici e le associazioni mediche del Paraguay hanno rilasciato una dichiarazione in cui accusano che nel mezzo della crisi sanitaria dovuta alla pandemia COVID-19 sono ritenuti dal governo responsabili della situazione degli ospedali e denunciano le pressioni politiche per liberare i letti di terapia intensiva. Affermano che il governo deve rispondere alle esigenze della cittadinanza e fare, tra l’ altro, un’ assicurazione sulla vita e una legge per la protezione legale e civile. Hanno così dichiarato: “O gli attuali governanti si conformano o se ne vanno”.