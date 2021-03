Perché contrapporsi al Mes?

Perché quasi il 70% dei soldi del Mes sono stati impiegati in Grecia per restituire il debito che il Paese non riusciva a onorare a beneficio delle banche francesi e tedesche, circa il 17% e invece servito per ricapitalizzare le banche greche

Siamo in presenza di un fondo che viene concepito unicamente per soccorrere il sistema bancario, in particolare dei paesi forti come la Francia e la Germania. Non serve per aiutare i popoli dei Paesi che beneficiano di questi prestiti, popoli su cui ricade l’onere della restituzione dei prestiti.

La riforma del Mes sancisce l’ulteriore rafforzamento di questo meccanismo. Ad esempio con l’inclusione dei trattati che fanno riferimento al Meccanismo Europeo di Stabilità. Si va così a rafforzare la cosiddetta competitività in nome della liberalizzazione e deregolamentazione del mercato del lavoro, privatizzazione e svendita del patrimonio pubblico a multinazionali europee. Èil definitivo tramonto della sovranità nazionale sulle politiche del lavoro, di bilancio, del welfare, dell’istruzione, della sanità.

Sono questi gli interventi concreti e ambiziosi raccomandati dal Mes a paesi come Grecia, Portogallo, Italia. I cosiddetti programmi nazionali di riforma che sottopongono a una sorveglianza speciale e periodica i paesi costretti ad eseguire alla lettera i dettami delle banche europee.

Redazione pisana di Lotta Continua.

