UNA NAVE INCAGLIATA COME SIMBOLO DI UN SISTEMA ALLA DERIVA

Dal 23 marzo la portacontainer Ever Given, della Evergreen Marine Corporation, 220mila tonnellate per 400 metri di lunghezza, si è incastrata nel Canale di Suez bloccando la circolazione di centinaia di navi petrolifere e mercantili e causando centinaia di milioni di euro di perdite. Addirittura il 12% del traffico mondiale è paralizzato e sembra ci vorranno settimane per ripartire.

Per l’ennesima volta, il mito dell’invincibilità del capitalismo si scontra con la realtà: aumentare costantemente i profitti dei più ricchi e reggere l’attuale modello di sviluppo è ormai in evidente contraddizione con l’ambiente e basta una nave incagliata a mandare in tilt l’intero sistema.

Lottiamo insieme per un cambiamento radicale, per abbattere le diseguaglianze e un sistema fondato sul profitto e sullo sfruttamento.

Potere al Popolo