Lula: se serve mi candiderò nel 2022 Bolsonaro non può continuare a governare

“Se starò in buona salute e sarà necessario che io dovrò svolgere un altro compito, puoi stare certo che prenderò parte alla battaglia”, ha detto Lula in un’intervista a RTP, uno dei principali canali di notizie del Portogallo.

In l’intervista di ieri, l’ex presidente socialista Lula ha confermato che potrà presentarsi candidato alla presidenza nel 2022 e ha confrontato la sua candidatura con quella di Joe Biden, negli Stati Uniti d’America: “Biden è più vecchio di me. Quindi, se sarò candidato, sarò più giovane di lui.

Non ho necessariamente bisogno o mi sento obbligato a candidarmi alla presidenza della Repubblica, per ora non dico di no e nemmeno di sì. Aspettiamo l’arrivo del 2022, avremo bisogno di sapere come sarà il panorama politico in quei giorni.

Pertanto se sarò in buona salute e dovrò portare avanti un altro compito, puoi star certo che starò nella lotta.

L’unica verità è comunque che Bolsonaro non può continuare a governare il Brasile. Finora confidava nell’aiuto di Trump, adesso è rimasto sia senza Trump sia senza alcuna credibilità”.

Alla domanda sull’ex giudice ed ex ministro della Giustizia Sergio Moro, ha risposto che si trattava di “una caricatura inventata dalla oligarchia brasiliana e che poi è stata trasformata quasi un semidio”.

“Avevamo sempre segnalato e verificato che Moro non ha mai agito da giudice, ma piuttosto da avversario personale e politico dell’ex presidente Lula, come poi hanno riconosciuto la maggior parte degli eminenti Ministri del II Collegio del Tribunale Federale”, hanno indicato gli avvocati di Lula da Silva, Cristiano Zanin Martins e Valeska TZ Martins.

L’intervista