Documenti declassificati. La CIA cercò di uccidere Raul Castro

La Central Intelligence Agency (CIA) degli Stati Uniti ha tentato di assassinare Raúl Castro, attuale primo segretario del Partito Comunista di Cuba, nel luglio 1960, lo rivelano i documenti pubblicati ieri dall’Archivio per la Sicurezza Nazionale con sede a Washington.

Inoltre, in altri documenti, è stato svelato un nuovo piano oltre ai 600 già resi noti in passato, per porre fine alla vita del leader della rivoluzione cubana, Fidel Castro (1926-2016), nei giorni dell’invasione da parte di mercenari del territorio cubano di Playa Girón (Baia dei Porci per gli occidentali) nell’aprile 1961.

Per quanto riguarda Raúl Castro, gli alti funzionari della CIA svilupparono un complotto, il più antico finora conosciuto sull’argomento e offrirono 10.000 dollari al pilota cubano dell’ aereo che trasportava Raúl Castro da Praga all’Avana, per organizzare un incidente, camuffato da guasto, durante il volo.

Il pilota José Raúl Martínez, precedentemente reclutato dall’agenzia di intelligence come informatore a Cuba, chiese che, nel caso fosse morto anche lui, il governo degli Stati Uniti si sarebbe dovuto occupare di garantire un’istruzione universitaria ai suoi due figli, cosa che fu approvata.

Secondo documenti segreti, che includono messaggi tra il quartier generale della CIA ed i suoi contatti a L’Avana, il complotto è andato avanti rapidamente dopo che Martinez ha informato William Murray, che era stato scelto come pilota per il volo della compagnia aerea Cubana de Aviación che avrebbe trasportato Raúl Castro e altri leader a Praga.

Un cablogramma segreto firmato da Tracy Barnes, allora vicedirettore della CIA e J.C. King, capo della divisione dell’emisfero occidentale, ha informato Murray che anche “la possibile eliminazione degli altri tre alti leader cubani era presa in seria considerazione” presso la sede dell’Agenzia USA.

Gli fu chiesto se il pilota avesse “abbastanza motivazioni per correre dei rischi ed effettuare un incidente sul volo di ritorno” da Praga all’Avana e gli fu consigliato di offrirgli, oltre alla somma in denaro, anche operazioni di salvataggio dopo l’incidente.

Murray parlò con Martínez mentre si recava all’aeroporto per il volo per Praga ed ha riferito ai suoi capi che il pilota era disposto a correre il rischio calcolato, ma che avrebbe preferito compiere un atterraggio di emergenza sull’acqua a circa tre ore dall’Avana e non qualcosa che avesse messo in pericolo tutti i passeggeri e l’equipaggio.

Dopo che Martínez decollò per Praga, la CIA inviò un altro cablogramma con l’ordine di annullare il complotto, ma non c’era più modo di comunicare con il pilota, il quale, dopo essere tornato all’Avana da Praga, disse a Murray che non c’erano state opportunità per compiere l’incidente programmato.

Nel caso dell’attentato contro Fidel Castro, i documenti declassificati mostrano che il direttore delle operazioni segrete della CIA, Richard Bissell, autorizzò nell’agosto 1960 quella che fu descritta come “una missione delicata che richiedeva un’azione tipo gangster”.

L’idea era di contrattare i servizi della mafia per assassinare il leader rivoluzionario usando pillole velenose create dalla Divisione Servizi Tecnici della CIA.

Alla fine, questo piano fu sospeso perché si ritenne che potesse mettere in difficoltà il piano di invasione a Cuba da parte di mercenari a Playa Girón (Baia dei Porci), sconfitto dalle forze rivoluzionarie cubane in meno di 72 ore.

(Nostra traduzione)

Rete Solidarietà Rivoluzione Bolivariana

https://m.prensa-latina.cu/?p=50103/revelan-plan-estadounidense-para-asesinar-a-raul-castro-en-1960/