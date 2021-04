Cuba e Venezuela inviano aiuti a Saint Vincent e Grenadine

Cuba ed il Venezuela hanno inviato medici ed aiuti umanitari alle isole di Saint Vincent e Grenadine con migliaia di persone evacuate per l’eruzione vulcanica.Cuba ha rafforzato la sua brigata medica già presente in quella nazione ed ha consegnato al Ministro della Salute e dell’Ambiente, Clair Prince, la donazione consistente in acqua potabile in bottiglia, serbatoi per l’acqua potabile e maschere antigas, secondo il sito web del ministero degli Esteri cubano. La nota informa che la chiusura dell’aeroporto di Saint Vincent e Grenadine, per gli effetti dell’eruzione del vulcano, ha causato un’operazione molto complessa per la consegna degli aiuti forniti, che è stata possibile con l’aiuto del Venezuela, che li ha trasferiti via mare a Santa Lucia e poi alla sua destinazione finale.L’equipe medica cubana è composta da specialisti in chirurgia, ustioni, ortopedia, pediatria, pneumatologia e ginecologia, secondo l’informazione del Ministero della Salute Pubblica cubana.I professionisti inviati hanno una vasta esperienza in emergenze sanitarie, la stragrande maggioranza con più di 10 anni di lavoro nel sistema sanitario cubano, missioni internazionaliste in Venezuela e nell’affrontare COVID-19, come parte del contingente “Henry Reeve, e si uniranno ai 44 membri cubani già presenti su quell’isola.Di fronte all’emergenza, i Paesi membri dell’Alleanza Bolivariana per i Popoli della Nostra America (ALBA-TCP) creata da Hugo Chávez, hanno intensificato il loro sostegno all’arcipelago e hanno unito le forze per inviare risorse. Il 17 aprile una nave della Marina Bolivariana del Venezuela è arrivata a Santa Lucia per aiutare a cercare acqua potabile e portando provviste donate dai paesi caraibici per le vittime. In precedenza, un’altra nave venezuelana, aveva trasportato 20 tonnellate di aiuti umanitari da Caracas, che aveva inviato anche un team multidisciplinare di 15 esperti della Task Force umanitaria Simón Bolívar. Gli specialisti, una volta arrivati, hanno collaborato alle azioni di evacuazione, salvataggio, cure pre-ospedaliere e assistenza tecnica.

