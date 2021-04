Marine Le Pen saluta i generali che sognano il golpe

I rapporti di Le Pen con i generali fascisti smentiscono anni di prove di normalizzazione della destra francese [Lucie Delaporte]

È una “lettera piena di convinzione e di impegno” scritta da “uomini attaccati al loro paese”. Presentato così da Valeurs actuelles, che l’ha pubblicato il 21 aprile – anniversario del 60° anniversario del putsch di Algeri – il testo, scritto da generali in pensione, chiede niente meno che un’impennata militare di fronte al caos in cui il nostro paese sarebbe precipitato. Un appello ricevuto cinque su cinque dalla presidente del Rassemblent National (RN) che ha fatto sapere di condividere la loro “analisi”, invitandoli addirittura ad unirsi a lei.

La loro analisi? Per questi militari, la stragrande maggioranza dei quali sono già ben noti all’estrema destra, “questo è un momento serio, la Francia è in pericolo”. Il paese è in preda alla “disintegrazione”. Una “disintegrazione” causata da “un certo antirazzismo” che non avrebbe altro scopo che preparare “la guerra razziale che questi odiosi e fanatici sostenitori vogliono”. Sulla scia delle polemiche suscitate da Jean-Michel Blanquer e Frédérique Vidal sull’”islamogauchismo”, questi generali ritengono dunque che la Francia sia oggi minacciata soprattutto da coloro che “parlano di razzismo, indigenismo e teorie decoloniali”.

Questi generali, molti dei quali hanno quasi 80 anni, denunciano “l’islamismo e le orde suburbane” che portano al “distacco di molte parti della nazione per trasformarle in territori soggetti a dogmi contrari alla nostra costituzione”.

Se iniziano chiedendo “l’applicazione senza debolezze delle leggi che già esistono”, e si dicono pronti ad “appoggiare le politiche che prenderanno in considerazione la salvaguardia della nazione”, i generali avvertono: se non vengono ascoltati, “il lassismo continuerà a diffondersi inesorabilmente nella società, provocando alla fine un’esplosione e l’intervento dei nostri compagni dell’esercito attivo in una pericolosa missione di protezione dei nostri valori civili e salvaguardia dei nostri compatrioti sul territorio nazionale”. È difficile non essere più espliciti nella minaccia di un colpo di stato militare che salverebbe il paese.

Due giorni dopo, Valeurs actuelles, che ha il senso della messa in scena, ha offerto le sue colonne a Marine Le Pen che ha così invitato questi generali ad unirsi a lei, sostenendo di “condividere” la loro “analisi”. “Sottoscrivo la vostra analisi e condivido il vostro dolore. Come voi, credo che sia il dovere di tutti i patrioti francesi, da qualunque parte provengano, di battersi per la ripresa e anche, diciamolo, la salvezza del paese”, scrive.

“La divergenza che mi permetto è di pensare che un’esortazione non può essere sufficiente per far uscire questo potere fallimentare dalle sue abitudini colpevoli”, continua il presidente della RN. Mentre questi ufficiali annunciano che “i camerati attivi” sono pronti ad agire, il presidente della RN, fingendo di non capire bene ciò che il testo minaccia, spiega loro che non devono “rimanere allo stadio di esprimere l’indignazione, anche se è potente”.

Per lei, agire “richiede in una democrazia la ricerca di una soluzione politica che deve concretizzarsi in un progetto di alternanza che abbia la vocazione di essere convalidato dal voto dei francesi”. Una precisazione legalista subito minata da un’ultima e più criptica formula: “Vi invito ad unirvi alla nostra azione per partecipare alla battaglia che si apre, che è certamente una battaglia politica e pacifica, ma che è soprattutto la battaglia della Francia”. Una “guerra pacifica” o un ” putsch democratico “… ossimori che, da soli, potrebbero riassumere tutte le ambiguità del FN/RN dalla sua creazione.

A sinistra, le reazioni sono arrivate rapidamente per denunciare i militari sediziosi. Jean-Luc Mélenchon, che nel frattempo ha annunciato una denuncia alla procura, ha immediatamente condannato su Twitter la “sorprendente dichiarazione dei militari che si arrogano il diritto di chiamare i loro colleghi attivi a intervenire contro gli islamici di sinistra”. Anche Benoît Hamon ha protestato contro questa richiesta di “golpe militare” sostenuta da Marine Le Pen. Entrambi hanno anche sottolineato, durante il fine settimana, la mancanza di reazione da parte del governo, che ha finito per condannare sia l’iniziativa di questi generali che il sostegno dato da Marine Le Pen in tre tweet del ministro della difesa Florence Parly alla fine della giornata di domenica. In un articolo pubblicato questo lunedì su Libération, Florence Parly rimprovera “20 generali in pensione, irresponsabili, che rappresentano solo se stessi”. “Voler politicizzare i militari è un insulto alla loro missione”, si è rivolta anche a Marine Le Pen.

Se Valeurs actuelles, che ha fatto la sua prima pagina la settimana scorsa su un appello all’”insurrezione” lanciato da Philippe de Villiers, è senza dubbio riuscito in una bella trovata pubblicitaria, per Marine Le Pen, che non ha mai smesso da dieci anni di cercare di rendere il suo partito rispettabile, questo sostegno mostrato a questi seguaci del golpe è piuttosto imbarazzante.

Il profilo dei firmatari che il presidente del RN applaude mostra ciò che il partito ha sempre cercato di nascondere: la sua profonda collusione con le frange più radicali dell’ultradestra. Salutare una minaccia di colpo di stato: un bel ritorno del represso per il partito fondato da Jean-Marie Le Pen a fianco di ex miliziani filonazisti e figure dell’OAS… La maggior parte dei firmatari di questo documento sono già impegnati nell’estrema destra e chiedono, per alcuni di loro da anni, l’intervento dell’esercito di fronte a una guerra civile che si ritiene inevitabile.

Jean-Pierre Favre-Bernadac, animatore del blog Place d’Armes, che ha lanciato il testo, è un ufficiale in pensione. Il suo profilo Facebook è pieno delle solite pubblicazioni della fachosfera che rilanciano articoli del Boulevard Voltaire o che rilanciano video cospirativi sull’incendio di Notre-Dame. Nel 2016, ha lanciato un appello che dà un’idea del suo posizionamento politico. “A causa delle vostre idee vicine al Fronte siete stati insultati, minacciati o peggio. Non rimanere più invisibile, mettiti in contatto con me”, ha scritto sulla sua pagina personale. All’epoca, aveva già firmato un articolo sulla rivista Politique, sito web monarchico, per spiegare che si stava preparando una “guerra civile”. La causa di questa guerra non è ancora “l’islamogauchisme” ma “l’ideologia multiculturalista che ignora le realtà di una convivenza impossibile”.

Un altro personaggio noto nella fachosfera, Christian Piquemal è un ex generale, radiato dall’esercito per il suo attivismo di estrema destra. È stato in particolare arrestato dopo aver partecipato il 6 febbraio 2016 (un’altra data di anniversario per i faziosi…) a una manifestazione vietata contro “l’islamizzazione dell’Europa”. Da allora ha aderito al Circolo Nazionale della Resistenza Europea presieduto da Renaud Camus.

All’epoca, il suo amico generale Antoine Martinez, anche lui firmatario del corpus in questione, creò un comitato di sostegno per difenderlo. Questo ufficiale dell’aeronautica in pensione ha partecipato alla creazione dei “Volontaires pour la France”, all’indomani degli attentati del 13 novembre, per “difendere l’identità francese” e “combattere l’islamizzazione del paese”. Mediapart aveva rivelato che il gruppo di ultradestra Azione delle Forze Operative, diversi membri del quale sono stati arrestati nel giugno 2018 per aver preparato un attacco contro i musulmani, era una propaggine più “radicale” del VPF.

Il generale Martinez era stato all’iniziativa nel 2018 di una lettera aperta che accusava Macron di “tradimento” per aver firmato il patto di Marrakech sull’immigrazione. Già firmato da dieci generali (che si trovano in parte nei firmatari dell’attuale testo), il testo metteva in guardia il presidente nei termini più minacciosi. “Decidendo da solo di firmare questo patto, lei aggiungerebbe un altro motivo di rivolta alla rabbia di un popolo che è già stato trattato male. Lei sarebbe colpevole di una negazione della democrazia, e persino di un tradimento contro la nazione”. Il testo è stato firmato dal generale Tauzin che, dopo aver fallito la candidatura alla presidenza nel 2017, aveva detto a Macron su Facebook nel mezzo della crisi dei “gilet gialli”: “Siamo alcuni ufficiali generali abbastanza disposti a venire a insegnarti come fare politica. Alla fine per prendere il tuo posto se vuoi andartene, cosa che penso farai presto”, come rivelato da Le Canard enchaîné. Prova della pericolosità tra questi generali, che sono spinti dal desiderio di un golpe, e il partito di Marine Le Pen, almeno tre firmatari hanno legami diretti con il partito di estrema destra. Il generale François Gaubert, che ha aderito al FN nel 2012, è stato candidato alle legislative nell’Hérault per il partito di Marine Le Pen e ora è un membro eletto RN del consiglio regionale dell’Occitania. Il generale de Richoufftz è stato investito dal RN a Grau-du-Roi (Occitania) nelle ultime elezioni comunali. Norbert de Cacqueray-Valménier, 73 anni, generale dell’esercito in pensione, è apparso alle ultime elezioni comunali sulla lista RN di Guillaume Péguy a Vannes … Una lista sostenuta, un piccolo mondo, dal generale Didier Tauzin.

Spalancando le braccia a questi militari tentati dal golpe, Marine Le Pen corre il rischio di vedere svanire tutti i suoi sforzi di normalizzazione, relegando le sue dichiarazioni d’amore per la Repubblica al rango di una triste farsa. Il sito Place d’Armes ha inoltre pubblicato una risposta sprezzante alla presidente della RN, evidenziando le sue ambiguità. “È maldestro, per non dire altro, realizzare un’operazione di “sollecitazione” a fini elettorali. Avrebbe potuto semplicemente dire che era in sintonia con le nostre preoccupazioni. Inoltre, può essere certa che non ci fermeremo alle semplici esortazioni. La nostra lotta è appena iniziata, non ci arrenderemo finché non avremo raggiunto il nostro obiettivo: salvare il nostro paese dalla distruzione”, scrive il sito “aperto a tutti i soldati (…) che amano la Francia”.