Pablo Iglesias lascia la politica dopo i risultati della sinistra a Madrid

Il risultato elettorale della sinistra nella Comunità di Madrid causa l’uscita dalla politica di Pablo Iglesias, segretario generale di Podemos.

Il segretario generale di Podemos lascia la politica dopo la sconfitta della sinistra a Madrid. Pablo Iglesias ha annunciato il suo ritiro dalla prima linea in un discorso che è iniziato, come non poteva essere altrimenti, commentando i risultati di PSOE, Más Madrid e Unidas Podemos nella Comunità di Madrid.

Iglesias è consapevole di “essere diventato un capro espiatorio” e ha subito la mobilitazione dei settori più contrari alla democrazia e ai servizi pubblici. “Non posso dare altro”, ha riconosciuto Iglesias. “Lascio tutte le mie posizioni, lascio la politica dei partiti, la politica istituzionale”, ha dichiarato.

La leader di Podemos ha chiesto un rinnovo delle posizioni in chiave femminista. Ha salutato la leadership di Yolanda Díaz e Isa Serra a livello regionale. “Quando smetti di essere utile, devi ritirarti”, ha detto in un discorso applaudito dai membri del suo partito, che ha aggiunto dolore alla sinistra in una notte orribile che, come ha ricordato Iglesias, è solo parzialmente attenuata dai buoni risultati di Más Madrid.

Iglesias, che ha preso d’assalto la politica alle elezioni europee del 2015, da allora vive su una giostra. Era il numero uno di Podemos nel dicembre 2015, anno in cui la formazione viola ha ottenuto un risultato storico diventando la terza forza in ambito nazionale. Ha sostenuto la tesi secondo cui il PSOE avrebbe dovuto accettare che Podemos entrasse in un governo di coalizione, cosa che si è verificata un anno e mezzo fa. Nel gennaio 2020 è diventato Vicepresidente, posizione che ha occupato solo per pochi mesi.

La sua decisione di candidarsi a Madrid è stata dovuta a due fattori: i limiti che aveva incontrato nella coalizione e il baratro che si sarebbe aperto davanti a Unidas Podemos se non fosse riuscito a superare la soglia del 5% dei voti. Stasera ci è riuscito – UP è salito al 7,21% – ma il suo percorso da leader è stato segnato dalla crudeltà di gran parte dei media verso il suo progetto e verso la sua famiglia.

Iglesias abbandona la politica a 42 anni, come riferimento per una sinistra che non è maggioritaria e come angelo caduto di quella che è stata definita la “politica del cambiamento”. Nelle ultime settimane si è ipotizzato che avrebbe preso questa decisione, ma i suoi nemici hanno detto che sarebbe rimasto ad occupare i suoi incarichi per evitare molestie giudiziarie. Le molestie continueranno ma Iglesias ha rinunciato a fare il “capro espiatorio”. La domanda che sorge adesso è se Iglesias potrà un giorno tornare alla politica, in quella che sarà senza dubbio l’ultima sfida ai suoi nemici, che si sono dimostrati estremamente potenti.

E ieri hanno devastato le elezioni alla Comunità di Madrid.