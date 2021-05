NO ALL’ANTICOMUNISMO E ALLA FALSIFICAZIONE STORICA

In nome della pace e della verità, contro la guerra e il fascismoMercoledì 12, interverrò al convegno europeo on line organizzato dai parlamentari europei del Partito Comunista Portoghese e dal gruppo parlamentare europeo The Left La Sinistra che riunisce le formazioni della sinistra radicale europea. PROGRAMMA:Sandra Pereira – parlamentare europeaGiorgos Georgiou – parlamentare europeoFIR (International Federation of Resistance Fighters), Dr. Ulrich SchneiderPartito dei Lavoratori del Belgio – Marc Botenga – parlamentare europeoAKEL – Partito Progressista dei Lavoratori – Cipro – Nicos KouzoupisPartito Comunista di Boemia e Moravia – Cechia – Filip ZachariášPartito Comunista Francese – Vincent BouletPartito Comunista di Rifondazione – Italia – Maurizio AcerboPartito Comunista Italiano – Lorenzo BattistiPartito Comunista Tedesco – Günter PohlPartito Comunista Portoghese – Pedro GuerreiroPartito Comunista della Federazione Russa – Dmitry NovikovPartito Comunista di Spagna – Mauricio ValientePartito Comunista dell’Ucraina – Petro SymonenkoKateřina Konečná – parlamentare europeaSarà disponibile traduzione in italiano e in molte altre lingue degli interventi.

Pagina Facebook Maurizio acerbo Prc

L’EVENTO:https://www.facebook.com/events/211568657183725/?ref=newsfeed