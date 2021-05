Armenia e Azerbaigian in una nuova crisi di confine

Il Lago Sev, scena dell’avanzata azera di questa settimana.

Le forze azere questa settimana sono avanzate in modo significativo nel territorio lungo il confine con l’Armenia, innescando una crisi di sicurezza in cui la Russia – alleata per trattato con l’Armenia e mediatrice dell’accordo di cessate il fuoco tra le due parti – ha assunto un ruolo vistosamente passivo.

I dettagli di ciò che è accaduto rimangono poco chiari, ma l’Armenia afferma che il 12 maggio le forze azere sono avanzate fino a 3,5 chilometri verso l’Armenia dalle loro posizioni precedenti, e hanno attraversato il confine. L’Azerbaigian ha risposto con una dichiarazione delicata nella sua vaghezza, riconoscendo l’avanzata ma eludendo la questione se le sue forze abbiano attraversato il confine.

Qualunque cosa sia successa, però, ha attirato l’attenzione del mondo. Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha rilasciato una dichiarazione in cui si rileva la preoccupazione per “l’aumento delle tensioni lungo una parte non demarcata del confine tra Armenia e Azerbaigian”, sollecitando “la moderazione nel ridurre la situazione in modo pacifico”. La Francia è andata oltre; il Presidente Emmanuel Macron ha twittato: “Le forze armate azere sono entrate nel territorio armeno. Devono ritirarsi immediatamente. Lo ripeto ancora al popolo armeno: la Francia è solidale con voi e continuerà a farlo”.

Ma il principale intermediario in questi giorni è la Russia, che è un co-firmatario dell’accordo di cessate il fuoco che ha posto fine alla guerra dello scorso anno, e che ha dispiegato una missione di mantenimento della pace di 2.000 uomini nella regione. E finora la sua risposta è stata attenuata.

L’Armenia ha formalmente presentato un appello all’Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva, il blocco politico-militare guidato dalla Russia che obbliga gli stati membri a proteggersi l’un l’altro da attacchi esterni. L’organizzazione ha risposto con una dichiarazione [in russo] dicendo che stava “seguendo da vicino la situazione in via di sviluppo” e che “man mano che la situazione si evolve, se necessario verranno intraprese le azioni previste dal contratto di sicurezza collettivo”.

I funzionari russi, nel frattempo, sono stati ancora più passivi. Il Ministro degli Esteri Sergej Lavrov – che aveva visitato Erevan e Baku la scorsa settimana – ha parlato con i suoi omologhi in entrambi i paesi per discutere della situazione. È stata rilevata l’importanza di risolvere tutti questi tipi di incidenti con metodi esclusivamente politico-diplomatici”, ha detto [in russo] il Ministero degli Esteri russo in una dichiarazione dopo il colloquio con il ministro degli Esteri armeno Ara Ayvazyan. “È stata espressa la disponibilità ad offrire pieno sostegno per la normalizzazione della situazione nel Caucaso meridionale”.

La modesta risposta della Russia è in contrasto con l’aggressiva – e finora inspiegabile – avanzata azera. Allora cosa sta facendo l’Azerbaigian?

La storia è iniziata la mattina del 12 maggio, quando sono emerse notizie da funzionari locali a Goris e dintorni, nella regione armena meridionale di Syunik. I rapporti – che sono stati rapidamente smentiti – affermavano che ci sono stati violenti scontri tra le due parti a seguito di un assalto azero, e che dei soldati armeni sono stati feriti. I funzionari di Erevan sono stati lenti a rispondere, e nel vuoto di informazioni il panico si è diffuso sui social network armeni.

Da quando la guerra si è conclusa lo scorso novembre, Syunik è stata teatro di tensioni, poiché i soldati azeri hanno assunto nuove posizioni nel territorio che hanno riconquistato durante la guerra. Ciò li ha portati in stretta vicinanza con le città e le strade armene, intimidendo la gente del posto. I funzionari azeri, a partire dal presidente Ilham Aliyev, hanno soffiato sul fuoco [in inglese] sostenendo ripetutamente che Syunik – a cui si riferiscono usando un altro nome, Zangezur – è “territorio storico azero” e alludendo ad ambizioni irredentiste.

In mezzo a questa accresciuta tensione, la notizia di movimenti di truppe ha portato molti armeni a temere il peggio. E questo potrebbe essere l’obiettivo di Aliyev, ha detto Richard Giragosian, direttore del think tank Regional Studies Center di Erevan.

“Proprio come per la percezione, a volte esagerata, della minaccia della Turchia, ora la preoccupazione proviene dall’Azerbaigian che vuole Zangezur/Syunik. Ma Aliyev, di proposito, sta contribuendo a questo, lo sta esacerbando”, ha detto Giragosian a Eurasianet. “C’è meno pericolo di una vera e propria invasione turca, ma c’è la sensazione che l’Azerbaigian stia cercando altro territorio dell’Armenia vera e propria. Ma è bluff e spavalderia, e la percezione in Armenia conta tanto quanto la realtà, e le teorie del complotto la fanno da padrone”.

Infine, in tarda serata, il Primo Ministro armeno Nikol Pashinyan ha affrontato la questione [in inglese] a seguito di una riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza Nazionale.

“Nelle prime ore di oggi le forze armate dell’Azerbaigian hanno attraversato il confine di stato della Repubblica di Armenia e sono avanzate fino a 3,5 chilometri in quella sezione. In effetti, stanno cercando di circondare e assediare il lago [Sev]”, una massa d’acqua che si trova nella regione di confine, ha detto Pashinyan. Ma ha aggiunto che le forze armene sono state in grado di fermare l’avanzata senza che venissero sparati colpi.

Tecnicamente, non esiste un confine di stato [in inglese] tra Armenia e Azerbaigian, poiché le due parti non sono mai arrivate ad un accordo formale sulla delimitazione dopo la loro indipendenza in seguito al crollo dell’Unione Sovietica. Il processo di demarcazione ha ricevuto un nuovo impulso dopo la fine della guerra lo scorso anno, anche fuori dalla vista del pubblico.

Ma la base per la demarcazione sono le mappe sovietiche dei tempi pre-indipendenza, e sebbene quelle mappe non fossero destinate a delineare rigorosamente un confine internazionale, sembrano tutte mostrare che la maggior parte del lago Sev si trova in territorio armeno, il che significherebbe che tentare di circondarlo sarebbe un’infiltrazione.

“Stanno cercando di giustificare la loro mossa con alcune mappe false”, ha detto Pashinyan. “Abbiamo ancora in nostro possesso una mappa approvata dal governo centrale in epoca sovietica, che mostra chiaramente dove corre il confine tra Armenia e Azerbaigian”.

Il giorno successivo, il Ministero degli Esteri dell’Azerbaigian ha risposto, dicendo che a causa del miglioramento del tempo questa primavera, le forze di frontiera azere si sono schierate “nelle posizioni del nostro paese”. Ha anche affrontato il processo di demarcazione in corso, sostenendo curiosamente che non c’è stato ancora un accordo sul confine, ma tuttavia affermando categoricamente che tutto ciò che fa è in territorio azero.

“Le misure per rafforzare il sistema di protezione delle frontiere messo in campo all’interno dell’integrità territoriale dell’Azerbaigian sono attuate sulla base di mappe disponibili a ciascuna delle parti, che definiscono la linea di confine tra Armenia e Azerbaigian”, afferma il comunicato [in inglese]. “Da quando ha riacquistato la sua indipendenza, non c’è stato confine di stato tra i due paesi per ovvi motivi, e per questo motivo si parla del complicato processo tecnico, che è attualmente accompagnato da disaccordi tra le parti”.

La dichiarazione del Ministero degli Esteri azero ha anche affermato che le sue forze di frontiera stavano negoziando sul posto con le loro controparti armene, e gli armeni lo hanno confermato. Anche le forze di pace russe sarebbero state coinvolte nei negoziati.

Molti analisti hanno notato che gli azeri sembravano aver incontrato poca resistenza mentre avanzavano.

La Russia ha recentemente ampliato la sua presenza militare a Syunik, istituendo due nuove “roccaforti”, per usare le parole di Pashinyan, come parte della 102a Base Militare che la Russia ha a lungo gestito a Gyumri, dall’altra parte del Paese. Poiché la presenza russa lì è aumentata, l’Armenia ha ritirato le forze militari e le ha sostituite con “unità paramilitari di guardia di frontiera del Servizio di Sicurezza Nazionale”, ha detto Giragosian.

“Sebbene questo sia stato progettato per allentare la tensione e il rischio inerenti alla stretta vicinanza delle unità militari azere di recente avanzata, l’Azerbaigian ne sta chiaramente approfittando, avvertendo debolezza, e sta testando sia la risposta dell’Armenia che della Russia”, ha detto. “Eppure la situazione generale è critica, e in qualsiasi altro paese, come potrebbe una forza armata straniera avanzare incontrastata per tre chilometri oltre la frontiera di un paese? Solo in linea di principio è scioccante”.

L’Azerbaigian potrebbe essere stato motivato dalla sua posizione strategica, compresa un’altura di 3.500 metri, nota come Mets Ishkhansar. “Questa è un’altura imponente, che controlla completamente l’aeroporto di Sisian e la strada da Saravan a Goris e poi a Kapan”, ha detto [in russo] al sito di notizie locale news.am l’ex Capo di Stato Maggiore delle forze armate armene, Movses Hakobyan. “La perdita di questa altura è irta di conseguenze pericolose”.

Le sue motivazioni potrebbero essere anche politiche. “È come se prima della guerra Pashinyan avesse dichiarato che “il Nagorno Karabakh è Armenia” e Aliyev avesse dichiarato che “il Nagorno Karabakh è Azerbaigian”. Da questo, otteniamo le dichiarazioni su Zangezur che è azera”, ha detto Mehman Aliyev, il direttore dell’agenzia di stampa azera Turan, in un’intervista a Caucasian Knot [in russo]. “Questa è una dichiarazione puramente politica, e Aliyev la sta facendo per lo stesso motivo per cui l’ha fatto Pashinyan – per irritare il suo avversario e aumentare la posta in gioco nei futuri negoziati sul Nagorno Karabakh. È un mezzo di pressione sull’Armenia”.

L’avanzata è avvenuta in un momento curioso, proprio il giorno dopo che Lavrov era a Baku e ha incontrato Aliyev. Ciò ha suggerito che la mossa o ha avuto la benedizione di Mosca, o che Aliyev è abbastanza fiducioso della sua mano forte da poter spingere la questione senza incorrere nell’ira del Cremlino. Il suo atteggiamento disinvolto è stato dimostrato dal fatto che, il giorno in cui è iniziato tutto questo, si trovava a Şuşa per partecipare a un festival musicale – e non indossava nemmeno la mimetica.

Pashinyan ha parlato con il presidente russo Vladimir Putin nella tarda serata del 13 maggio – “su iniziativa della parte armena”, ha osservato il comunicato del Cremlino [in russo] – e Putin “ha sottolineato la necessità di rispettare rigorosamente tutte le disposizioni della [dichiarazione di cessate il fuoco], in particolare la stretta adesione al regime di cessate il fuoco”. Non ci sono state segnalazioni di una conversazione Putin-Aliyev dall’inizio della crisi.

Per la Russia, la crisi “rappresenta sia un pericolo che un impegno”, ha detto Giragosian.

“Il pericolo deriva dall’aperta sfida e determinazione dell’Azerbaigian di sfidare l’accordo di cessate il fuoco imposto dalla Russia mentre mette alla prova efficacemente sia la determinazione armena che la risposta russa. In questo nuovo contesto postbellico, ci si può aspettare che l’Azerbaigian continui a sondare la debolezza, con queste incursioni ed escalation usate come leva per una nuova posizione protesa in avanti”, ha detto. Ma, ha aggiunto, “è proprio questo scenario che rappresenta un’opportunità per Mosca di espandere ulteriormente il controllo dei confini esterni dell’Armenia, forse facendo delle aree di confine armeno-azere le ultime aggiunte alla presenza russa in Armenia”.

Articolo di Joshua Kucera pubblicato su Eurasianet il 14 maggio 2021

Traduzione in italiano a cura di Raffaele Ucci per Saker Italia.

[le note in questo formato sono del traduttore]