Missili Usa ad Israele. Ocasio-Cortez presenta risoluzione per bloccare la vendita

La deputata statunitense Alexandra Ocasio Cortez ha presentato in Congresso una risoluzione per bloccare l’invio dei nuovi missili (valore 735 milioni di dollari) che l’amministrazione Biden ha sbloccato e che dovrebbero arrivare ad infoltire l’armamento con cui Israele sta massacrando la popolazione palestinese di Gaza da oltre una settimana.

“In un momento in cui così tanti, compreso il nostro Presidente, sostengono un cessate il fuoco, non dovremmo inviare armi di “attacco diretto “al Primo Ministro Netanyahu per prolungare questa violenza. È giunto il momento di porre fine alla politica statunitense di vendita incondizionata di armi militari, in particolare ai governi che hanno violato i diritti umani”, si legge in un’e-mail dell’ufficio di Ocasio-Cortez ottenuta da Jewish Currents che invitava i suoi colleghi del Congresso a sostenere la sua risoluzione.

BREAKING: @AOC to introduce a resolution in Congress to block the $735 million US weapons sale/gift to Israel. — Ariel Gold אריאל 🕎 ☮️🔥✡️ (@ArielElyseGold) May 19, 2021

Oltre a Ocasio-Cortez, i co-firmatari del progetto di legge includono i deputati Mark Pocan, Rashida Tlaib, Cori Bush, Betty McCollum, Ayanna Pressley e Ilhan Omar. Le organizzazioni che sostengono il disegno di legge sono IfNotNow, Center for Constitutional Rights, Friends Committee on National Legislation, Jewish Voice for Peace, Churches for Middle East Peace e Defense for Children International – Palestine.

La risoluzione che Ocasio-Cortez introdurrà è nota come risoluzione congiunta di disapprovazione (JRD). Una volta introdotto, il presidente della Camera, attualmente Nancy Pelosi, normalmente riferisce questo tipo di disegno di legge alla Commissione per gli affari esteri della Camera (HFAC), che ha giurisdizione sulla vendita di armi. In questo caso, alcuni membri dell’HFAC hanno già espresso critiche alla proposta di vendita, inclusi i rappresentanti Joaquin Castro e Ilhan Omar, che si sono opposti. “Sarebbe spaventoso per l’amministrazione Biden trasferire 735 milioni di dollari in armi a guida di precisione a Netanyahu senza alcun vincolo sulla scia dell’escalation di violenza e attacchi ai civili”, ha detto Omar in una dichiarazione. “Se questo andrà avanti, sarà visto come un semaforo verde per una continua escalation e ridurrà qualsiasi tentativo di mediare un cessate il fuoco”.

Tuttavia, è improbabile che la risoluzione possa passare dato che dei 51 membri della Commissione in questione la maggior parte dei deputati sono noti filo-israeliani sia sul lato democratico che su quello repubblicano. L’altro ostacolo alla risoluzione è che qualsiasi blocco sulla vendita di armi a Israele (così come ai membri della NATO) può essere preso in considerazione solo per 15 giorni dopo che il Congresso è stato informato di una vendita programmata. Poiché il Congresso è stato informato di questa vendita il 5 maggio, la Camera ha solo tempo fino al 20 maggio per prenderla in considerazione.

Ma è comunque un segnale di portata enorme. “Questa è una giornata storica. Sebbene questo JRD abbia una breve durata, è un punto di svolta “, ha affermato Raed Jarrar, direttore della difesa del gruppo per i diritti umani Democracy for the Arab World. “Il Congresso non ha mai tentato di bloccare una vendita di armi a Israele prima e invia un chiaro messaggio al governo israeliano che i suoi giorni di impunità stanno volgendo al termine”.

Anche se non dovesse passare, la risoluzione potrebbe avviare un dibattito senza precedenti alla Camera dei Rappresentanti sull’opportunità di una vendita di bombe a Israele. In quanto tale, la legislazione introdotta da Ocasio-Cortez è una prima importante accusa alla politica dell’amministrazione Biden di facilitare il flusso di armi verso un paese che ha ucciso almeno 220 palestinesi in dieci giorni, compresi 63 bambini. Gli Stati Uniti danno a Israele 3,8 miliardi di dollari in assistenza militare annuale, denaro che viene utilizzato per acquistare armi americane. Queste armi vengono usate da Israele negli attacchi aerei su Gaza, che è attualmente soggetta a un blocco terrestre, aereo e marittimo imposto da Israele, mentre altri tipi di armi, come fucili e gas lacrimogeni, sono stati usati dai soldati israeliani nelle zone occupate. Cisgiordania.

Vengono definiti “di precisione” e su questo il ministro degli esteri iraniano ha ironizzato ieri con un messaggio lapidario: “danno a Israele altri 735 milioni di dollari in missili di ‘precisione’ per uccidere ancora più bambini con maggiore precisione,

