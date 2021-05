LE RADICI DELLA CRISI IN COLOMBIA.

Scena di proteste in Colombia.

Francesco Cecchini

A Jesús Santrich, ucciso in territorio venezuelano da militari colombiani, un esempio di organizzaione e resistenza!

Articolo di Andy Higginbottom, tradotto da Francesco Cecchini per Ancora Fischia il Vento. L’ articolo è in rete, ma originariamente è stato pubblicato su: Colombia Solidarity Campaign, il 17maggio, 2021. https://www.colombiasolidarity.org.uk/

Andy Higginbottom è un attivista per la solidarietà internazionale oltre che un accademico, docente alla Kingston University, London, autore, tra molti altri lavori, di Behind the Statues Final Jun 2020, El Genocidio de los Tamiles ha llegado a América Latina 2019, A Self-Enriching Pact: Imperialism and the Global South, Globalization, Violence and the Return of the Enclave to Colombia 2005. E’ attivo a sostegno dei movimenti sociali in Colombia, Africa e in Tmil in Sri Lanka. Ha un interesse generale e militante per i movimenti che combattono l’ estrattivismo, il neocolonialismo e l’ oppressione.

Andy Higginbottom

C’ è un’ esplosione sociale del popolo colombiano contro la povertà e la repressione. Il pacchetto di “riforma fiscale” del presidente Duque è stata l’ultima goccia che ha rotto la loro pazienza. La più grande impennata di proteste popolari sostenute dagli anni ’70 ha portato il paese a un momento assolutamente cruciale: il futuro della Colombia è in bilico. In questo articolo esaminiamo il motivo per cui Iván Duque ha cercato di imporre il pacchetto fiscale e i fattori economici che lo sottendono. Indichiamo anche alcuni degli effetti sociali devastanti del suo governo che hanno portato il popolo a una resistenza così profonda a quella che è stata falsamente presentata come una riforma progressista.

INTRODUZIONE.

Iván Duque è un politico mediocre che molti colombiani pensano sia poco più che una pedina dell’ ex presidente di estrema destra Álvaro Uribe Vélez, che è ancora chi domina veramente il paese. Quando è entrato in carica nel 2018, Iván Duque ha promesso che avrebbe ridotto le tasse sulle società. L’ attuale pacchetto è in realtà la terza riforma fiscale di Duque (Libardo Sarmiento Anzola, ‘Reforma tributaria 2021:el tercer raponazo duquista’ Le Monde Diplomatique Edición 210, mayo 2021, pp. 4-7), Duque ha deciso di non sprecare una buona crisi e spingere ancora di più l’ agenda neoliberista. Per il momento le ultime proposte sono state ritirate, ma l’ordine del giorno no. I movimenti sociali al centro dello sciopero nazionale chiedono giustamente le dimissioni di Duque. Anche questo non sarebbe sufficiente. Duque è l’ uomo di punta di un’ alleanza neoliberista e neocoloniale omicida. La stretta alleanza che governa la Colombia è una dipendenza reciproca tra, da un lato, la stessa classe dirigente del paese che è composta da un gruppo di gruppi economici d’élite, politici corrotti, i militari e i loro ausiliari narco-paramilitari e, dall’altro, grandi gruppi d’ affari internazionali sostenuti dalle forze armate statunitensi e dal Regno Unito. Come dimostreremo, gli interessi di questi gruppi convergono a spese della grande maggioranza del popolo colombiano. Questa analisi che collega l’interno e l’esterno ha importanti implicazioni per la solidarietà che dobbiamo offrire.

FORTE AUMENTO DELLA POVERTA’: UNA SOCIETA’ AL COLLASSO.

La crisi causata Covid-19 ha provocato una recessione nell’economia colombiana, un calo della produzione del 6,8% misurato dal prodotto interno lordo (PIL). Nel bel mezzo della pandemia, c’è stata un’ ulteriore polarizzazione di classe. Inoltre, tutti gli indicatori mostrano un calo degli standard di vita della classe lavoratrice anche prima che Covid colpisse. Il tasso ufficiale di povertà sottovaluta il grado reale di povertà, anche se è balzato dal 36,1% al 42,5% della popolazione tra il 2015 e il 2020. L’aumento della povertà è davvero grave nelle città, dove un altro 10,8% della popolazione si è unito al ranghi dei poveri. Secondo i dati ufficiali, 5,7 milioni di colombiani in più sono stati spinti nella povertà solo negli ultimi tre anni( Libardo Sarmiento Anzola, La miseria, enfermedad social).

LE ENTRATE DELLO STATO VANO PERSE A CAUSA DI ENORMI FLUSSI DI PROFITTI FUORI DEL PAESE.

La miniera di carbone di El Cerrejón ha fornito un profitto di almeno 9,2 miliardi di dollari alle multinazionali.

La causa immediata del pacchetto di riforme di Iván Duque è il deficit fiscale dello Stato. Nel 2020 il gettito fiscale della Colombia era solo del 20% del PIL, [iii] mentre la spesa statale era del 28% del PIL. Il divario tra questi due importi, l’8% del PIL, era il disavanzo di bilancio annuale. Ogni anno di deficit peggiora l’indebitamento accumulato dello stato, che sotto Duque è passato dal 47% nel 2018 ai due terzi del PIL nel 2021

( https://justiciatributaria.co/el-tiempo-impuestos-a-las-empresas-en-el-pais-que-tan-pesados-son/).

Le ultime proposte di riforma fiscale di Duque aumenterebbero le tasse e ridurrebbero la spesa statale. Ma ci sono profondi problemi strutturali tipici di un paese neocoloniale da cui viene continuamente prosciugata la ricchezza. Non da ultimo perché gran parte delle entrate statali viene persa a causa dei flussi di profitto che vanno fuori dal paese in due modi principali: in primo luogo, agevolazioni fiscali per le grandi società, siano esse di proprietà locale o multinazionali; in secondo luogo, il rimborso del debito alle banche. Li esamineremo a turno. L’ aliquota reale dell’imposta sulle società che le grandi società pagano effettivamente è molto inferiore all’ aliquota ufficiale del 25% dei loro profitti. Una volta presi in considerazione i vari schemi di esenzione, le multinazionali minerarie hanno pagato solo il 10% circa dal 2013; e le compagnie petrolifere ancora meno, circa il 2% dal 2015. Quello che Álvaro Pardo chiama un “omaggio fiscale sulle società” di $ 0,9 miliardi all’anno ha portato a “un vero e proprio buco aperto che sta sanguinando le casse dello stato”. Al culmine del boom delle materie prime nel 2013, le industrie estrattive hanno fornito un terzo delle entrate del governo, pur mantenendo profitti spettacolari. Ad esempio, la miniera di carbone di El Cerrejón ha fornito un proftto di almeno 9,2 miliardi di dollari ai suoi tre proprietari, anglo-americano e BHP Billiton con sede a Londra, e alla multinazionale svizzera Glencore. Ma da allora le grandi aziende hanno ridotto i pagamenti delle tasse e l’imposta sulle società ora fornisce solo l’8% delle entrate del governo.

Secondo una stima, la Colombia perde più di 11,6 miliardi di dollari all’anno a causa dell’abuso dell’imposta sulle società, seconda in America Latina solo al Brasile (14,6 miliardi di dollari); ma molto più alto su base pro capite. Le tasse societarie perse ogni anno sono $ 232 per ogni colombiano. In altre parole, le tasse perse equivalgono al 72% dell’intera spesa sanitaria pubblica dello Stato

(https://actualidad.rt.com/actualidad/374199-brasil-colombia-mexico-impuestos-multinacionales).

Gran parte del denaro non pagato in tasse in Colombia finisce negli Stati Uniti e nel Regno Unito. La città di Londra svolge un ruolo importante inosservato nell’abuso delle imposte sulle società a livello globale. È al centro di una ragnatela di paradisi fiscali offshore che è “responsabile del 28,5 per cento dei 245 miliardi di dollari di tasse che il mondo perde ogni anno a causa dell’abuso delle imposte sulle società”

(https://www.globaltaxjustice.org/sites/default/files/The_State_of_Tax_Justice_2020_ENGLISH.pdf ).

Poi c’è un secondo enorme problema, il debito pubblico e la minaccia di tassi di interesse ancora più alti per ripagarlo. La misura in cui le entrate in entrata dello Stato non sono disponibili per l’uso pubblico, poiché fluiscono di nuovo direttamente, è indicata dal bilancio della Colombia per il 2021, designato come segue:

Spese operative 59%

Investimento 18%

Debito pubblico e pagamenti di interessi 23%

(Los beneficios tributarios a las empresas están desangrando al país – Razón Pública)

Circa il 23% di tutti i ricavi raccolti va direttamente alle banche! I pagamenti del debito ammontano a 18,8 miliardi di dollari all’anno. Perché il governo non si rifiuta di pagare il debito? Il motivo è che rappresenta un interesse di classe allineato con le banche, le società nazionali e le multinazionali, che preferirebbero condividere lo sfruttamento e la criminalizzazione del proprio popolo piuttosto che opporsi ai beneficiari dell’estrazione della ricchezza, per non dire preoccuparsi per nulla della totale distruzione ambientale che è insita nel regime estrattivista.

CREDITORI INTERNAZIONALI GIRANO LA VITE ANCORA UNA VOLTA.

Le istituzioni finanziarie internazionali hanno spinto per la riforma fiscale che ha innescato le proteste, come rivelato dal corrispondente di Bogotá per il Financial Times (FT) di Londra:

“Lo status decennale della Colombia come nazione in cui investre sarà messo alla prova mentre il governo di Iván Duque cerca di approvare un pacchetto di riforme fiscali per stabilizzare un’economia che è andata in tilt durante la pandemia di coronavirus” (Gideon Long, ‘Colombia’s investment grade status at stake in tax battle’ 1st March 2021 Financial Times). L’ articolo spiega che “stabilizzare l’economia” richiede che il governo aumenti le tasse e effettui tagli drastici alla spesa statale per chiudere il deficit fiscale se vuole evitare che venga addebitato un tasso di interesse più elevato sui suoi debiti. A meno che non venissero prese misure drastiche, le agenzie di rating del credito avrebbero declassato la Colombia allo status di obbligazioni quasi spazzatura, “retrocesso a un piccolo gruppo di nazioni in cui investire (gli investment grade sono indicatori della affidabilità di azioni o altri strumenti finanziari ritenuti degni di fede da investitori istituzionali. Sono identificabili attraverso il loro rating, in quanto, secondo le varie legislazioni nazionali, esiste un limite minimo di valutazione sotto il quale gli istituzionali non possono trattare) dell’America Latina che include Messico, Cile e Perù”.

FT, ovviamente, non mette in dubbio il diritto delle agenzie di credito a Wall Street e nella City di Londra di stabilire termini per il governo colombiano, o in qualsiasi altra parte del mondo per quella materia.

(https://nuestraamericaxxi.files.wordpress.com/2020/12/boletin-50.pdf).

Tuttavia, la sua analisi fornisce intuizioni nella catena di controllo che collega da un lato i centri internazionali del potere finanziario con le impossibili condizioni di vita per le strade di Cali e, dall’altro, di tutta la Colombia.

Il piano di riforma fiscale prevedeva di raccogliere 25,4 trilioni di pesos (6,8 miliardi di dollari) ogni anno dal 2022 in poi, di cui solo 3 trilioni di pesos (0,8 miliardi di dollari) sarebbero arrivati dalle società, il resto dalla tassazione della popolazione. (Queste cifre sono state calcolate al tasso di cambio di 3.750 pesos colombiani per 1 dollaro USA. La convenzione in Colombia è che un miliardo di pesos è un milione di milioni di pesos. La convenzione seguita qui è che un miliardo (bn) rappresenta un miliardo di dollari e un trilione rappresenta un milione di milioni. Il risultato di queste due conversioni è che la somma che sarebbe rappresentata in Colombia come 3,75 miliardi di pesos è qui rappresentata come 3,75 trilioni di pesos, e questo è pari a US $ 1,0 miliardi) . Circa tre quinti delle entrate extra da raccogliere sono state pre-assegnate alla riduzione del deficit fiscale, tagliando di fatto i servizi per estinguere il debito, come richiesto dalle agenzie di credito internazionali

(https://www.semana.com/nacion/articulo/como-va-usted-en-la-reforma-tributaria/202109/ ).

TRINCERARE LA DISGUAGLIANZA.

Per mettere la “riforma” nel contesto delle disuguaglianze esistenti, il salario minimo in Colombia è, con le concessioni di trasporto, solo US $ 269 al mese (https://www.salariominimocolombia.net/). La distribuzione dei redditi è molto distorta. Libardo Sarmiento osserva che “solo il 12% degli occupati nel paese guadagna più di due salari minimi”. Il paese ha una delle distribuzioni di reddito più disuguali al mondo, con il 10% più ricco che prende il 50% di tutto il reddito . La disuguaglianza della ricchezza è ancora maggiore. Il 10% più ricco possiede più del 95% della ricchezza. Quasi tutta la ricchezza materiale del paese è concentrata nei super ricchi e nei super super ricchi ( La reforma tributaria consolida la inequidad – Razón Pública ).

I maggiori aumenti dell’imposta sul reddito proposti dalla riforma del 9% sarebbero per la classe medio-bassa; cioè su redditi di circa 1.500 dollari al mese. Ma gli aumenti dell’aliquota fiscale sarebbero solo del 2% per il 10% più ricco di guadagni, quelli che guadagnano circa $ 8.000 al mese e oltre. I redditi della classe lavoratrice fino a 900 dollari al mese non attirerebbero alcun aumento dell’imposta sul reddito. Tuttavia, le famiglie della classe operaia starebbero peggio perché invece sarebbero colpite dall’allargamento del paniere dei prodotti che rientrano nell’IVA all’aliquota piena del 19%, compresi computer e telefoni cellulari, e alimenti di base come riso e pasta (Sarmiento). I poveri starebbero meglio solo se smettessero di mangiare! Per non parlare del coraggio di comunicare attraverso i social media!

Pertanto, nonostante Duque lo definisca “solidarietà sociale”, l’effetto complessivo del pacchetto sarebbe l’opposto, non progressivo ma regressivo; questo è un aumento delle tasse maggiore per i poveri e la classe media inferiore che per i ricchi. Anche senza il pacchetto proposto, l’imposta sul reddito della Colombia “è estremamente clemente nei confronti delle persone più ricche”. In breve, il pacchetto avrebbe radicato la disuguaglianza, non ridotta ( La reforma tributaria consolida la inequidad – Razón Pública ).

MILITARIZZAZIONE DELLO STATO E DEL PAESE.

La spesa militare della Colombia è ancora di gran lunga la più alta in America Latina.

Lo stato colombiano è uno stato di guerra, non uno stato assistenziale. Mentre la violenza di stato è stata principalmente contro il suo stesso popolo, come vediamo ancora una volta oggi, c’è un quid pro quo di sostegno reciproco tra i comandi militari colombiani e statunitensi che coinvolge il ruolo internazionale della Colombia come sostegno per gli Stati Uniti (e il Regno Unito). ) strategie imperiali.

Dalla fine della seconda guerra mondiale e dall’assassinio di Jorge Eliciér Gaitan da parte della CIA, le forze di sicurezza colombiane hanno mantenuto stretti rapporti con le forze armate statunitensi. La Colombia ha inviato truppe per unirsi alla guerra di Corea negli anni ’50. Gli Stati Uniti hanno inviato personale militare in Colombia all’inizio degli anni ’60 per fermare la diffusione della rivoluzione cubana, e di nuovo in modo massiccio sotto il Plan Colombia alla fine degli anni ’90. Questa collaborazione militare interstatale è radicata, istituzionalizzata e continua. La famigerata School of the Americas ha addestrato più ufficiali colombiani che dal resto dell’America Latina.

Renán Vega sottolinea che gli Stati Uniti mantengono almeno quaranta basi in Colombia, non le sette normalmente riportate. Le basi sono di molti tipi, ma nel complesso sono impostate come postazioni operative avanzate da cui lanciare attacchi al Venezuela, o addirittura ovunque in Sud America e nei Caraibi (https://soaw.org/colombia-bases-militares-de-estados-unidos-neocolonialismo-e-impunidad). Nel 2018 la Colombia ha aderito alla NATO, l’unico paese latinoamericano a farlo, in uno stato speciale di “partner globale” (https://www.reuters.com/article/us-colombia-nato-idUSKCN1IR0E8).

Nonostante il paese si trovi presumibilmente in una situazione postbellica, le forze armate non vengono diminuite, al contrario, Duque intende spendere di più per loro. Con 10,6 miliardi di dollari all’ anno, la spesa militare della Colombia è ancora di gran lunga la più alta in America Latina in proporzione alla spesa statale. Ci sono 267mila forze armate, 186mila poliziotti e 24mila civili a libro paga, quasi mezzo milione di personale in tutto. Oltre a questo, Duque vuole spendere altri 4,5 miliardi di dollari per 24 nuovi caccia F16 della società americana Lockheed Martin. La ragione addotta è quella di avere una potenza aerea superiore sul Venezuela ( https://www.larepublica.co/globoeconomia/el-gasto-militar-de-colombia-es-el-mas-alto-de-la-region-supera-los-us10000-millones-2905034).

La macchina militare è ruotata sia internamente che esternamente. Un terzo dell’esercito colombiano, 82.000 militari, è nei battaglioni “minerario ed energetico”. Sono posizionati intorno alle miniere e ai giacimenti petroliferi per far rispettare i requisiti di sicurezza di queste industrie estrattiviste, e in particolare delle multinazionali con sede nel Regno Unito che hanno predominato in questi settori. [Xxi

i] L’insensibilità del governo e dei militari colombiani verso le morti a seguito delle sue operazioni è stata evidenziata nella risposta del ministro della Difesa Diego Molano a un’operazione dell’esercito il 2 marzo 2021. L’esercito ha bombardato il campo di un gruppo dissidente delle FARC a Calamare, Gauvire Dipartimento. I primi rapporti affermavano che l’attentato aveva ucciso almeno 10 persone, 4 delle quali erano minorenni. La risposta di Molano fu che le giovani vittime erano sacrificabili in quanto “macchine da guerra”. [Xxiii] Un ulteriore rapporto del giornalista investigativo veterano Holman Morris identifica almeno 13 bambini e adolescenti, dai nove anni in su, che erano o ucciso o “scomparso” dall’ attacco aereo dell’esercito. Anche questa informazione non ha ancora suscitato scuse ufficiali.

LIQUIDAZIONE DELL’ OPPOSIZIONE, GENOCIDIO DELLA GIOVENTU’.

Lo stato ha dichiarato guerra ai giovani, determinato a schiacciare la loro ribellione con un nuovo genocidio politico: juvenicidio.

La violenza combinata di stato e di estrema destra paramilitare è continuata senza sosta in un progetto per eliminare tutte le forme di opposizione, compresa la mobilitazione sociale e politica. Dall’accordo di pace sono stati assassinati oltre 1.200 attivisti sociali e ambientali, inclusi indigeni, attivisti LGBT, donne organizzatrici, colombiane africane e sindacalisti, nonché guerriglieri delle FARC-EP smobilitati (http://www.indepaz.org.co/pazparaliderar/).

Questi obiettivi hanno una logica chiara, il targeting e la liquidazione di persone che dimostrano la loro opposizione al sistema dominante. Si tratta di un continuo genocidio politico, che ha ora trasformato un nuovo capitolo, prendendo di mira un’intera nuova generazione politica: i giovani.

Il forte calo del tenore di vita dal 2018, soprattutto nelle aree urbane, è uno dei fattori scatenanti della crescente rivolta. Il sistema attuale è semplicemente diventato inaccettabile per i milioni di giovani colombiani condannati a una vita senza sostegno e senza futuro. Lo Stato ha dichiarato guerra ai giovani, deciso a reprimere la loro ribellione con un nuovo genocidio politico – juvenicidio – contro i giovani della classe operaia che si sono gettati in prima linea nella resistenza popolare, perché non hanno più niente da perdere.

Nelle due settimane di proteste di massa dal 28 aprile al 12 maggio 2021 ci sono stati 39 omicidi che si ritiene siano stati commessi dalle forze di polizia dello stato, con molte altre forme di violenza fisica segnalate. Gli ultimi rapporti parlano di un programma di pulizia sociale da parte della polizia contro i manifestanti (https://www.contagioradio.com/en-popayan-se-estaria-organizando-limpieza-social-contra-manifestantes/).

In base all’ esperienza precedente, una volta che si accorgerà di aver ripreso l’iniziativa, lo Stato colombiano sarà spietato.

RESPONSABILTA’ DEL REGNO UNITO NELLA REPRESSIONE IN COLOMBIA.

La violenza della polizia in Colombia è sia sistematica che condotta nella totale impunità, sia a livello internazionale che nazionale. Questo è un settore in cui il ruolo del Regno Unito è un sostegno cruciale per legittimare la repressione dello stato colombiano.

È stato appena rivelato che negli ultimi 3 anni il College of Policing del Regno Unito ha addestrato agenti di polizia colombiani. Questa è la punta di un iceberg di collaborazione tra polizia e militare volta a sopprimere i movimenti popolari e difendere le multinazionali e gli interessi strategici del Regno Unito . Non possiamo aspettarci che questi impegni strategici svaniscano facilmente, poiché le ambizioni del Regno Unito sono diventate ancora più imperiali dopo la Brexit.

Fare pressioni sui parlamentari per sollecitare il governo a interrompere l’addestramento della polizia britannica e dotare la polizia colombiana è un inizio.

Dobbiamo andare oltre in questa direzione e fornire pieno sostegno a tutti i movimenti sociali colombiani in prima linea, in particolare a quelli che affrontano la distruzione sociale e ambientale operata dalle multinazionali britanniche. Questo è un collegamento diretto con la difesa del pianeta dal collasso climatico, di cui le società britanniche di combustibili fossili sono particolarmente responsabili. La crisi attuale indica un’altra area da aprire, che è quella di affrontare l’estrazione nascosta della ricchezza della Colombia da parte delle banche. È ora di porre fine alle banche che rapinano la gente. Dovremmo unirci alla terribile situazione in Colombia con campagne che chiedono la cancellazione del debito internazionale.

LA COLOMBIA SI AVVIA ALLA RESA DEI CONTI… PRENDI POSIZIONE QUI.

Ciascuno di questi tre aspetti riguardanti la crisi fiscale dello Stato colombiano, la mancata ricezione delle tasse sulle società, i suoi significativi pagamenti del debito e l’enorme budget militare in corso, tutti parlano delle sue relazioni con l’imperialismo.

Il governo di Duque potrebbe rifiutarsi di pagare il debito e non spendere così tanto per le forze armate, mettere i soldi in un adeguato programma di sanità pubblica; ma ovviamente non lo farà a causa dell’interesse di classe che rappresenta, e se lo facesse rischierebbe che quegli stessi F16 gli vengano rivolti contro.

È necessario un regime completamente nuovo che metta i bisogni del popolo prima dell’alleanza dominante finanziaria-estrivista-militare. I problemi stanno diventando più chiari di giorno in giorno. Il paese si sta polarizzando tra i super ricchi e i poveri super sfruttati. Tutti lo sanno e le persone si stanno schierando. Il nuovo ingrediente è l’emergere dei giovani della classe lavoratrice come attori politici, una nuova generazione in prima linea nella resistenza. Ancora una volta, la Colombia è destinata a una resa dei conti.

Questa è più di una questione interna. La situazione richiede un’ azione urgente di solidarietà internazionale che si mobiliti per porre fine alle violazioni dei diritti umani e, allo stesso tempo, affronti le potenze imperialiste che traggono profitto e quindi rafforzano la violenza di stato della Colombia. Dobbiamo abbattere le stesse strutture che causano la violenza, poiché esiste una catena internazionale di reciproci una catena internazionalista alternativa, una catena di resistenza basata sulla solidarietà e sul rispetto per la vita.