Lula: con il sistema cubano avremmo avuto 400 mila morti in meno

L’ex presidente socialista brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ci riceve a Brasilia, accompagnato da altri leader del partito dei lavoratori (PT), osservandolo rimane l’operaio metalmeccanico di sempre, con i capelli grigi ben curati, una barba curata e un sorriso perenne.

Dopo averci battuto delicatamente sul petto la mano sinistra a quattro dita per la perdita del mignolo in un incidente sul lavoro, ci sussurra quasi all’orecchio che non dimenticherà mai Prensa Latina.

75 anni, Lula è un uomo che somiglia più a un parente stretto che a un politico e molti in Brasile lo vedono come il presidente che quasi tutti vorrebbero avere perché è tradizionale nei suoi valori e molto fermo nelle sue convinzioni.

Durante la sua visita di cinque giorni a Brasilia è riuscito a malapena a riposare, lo scopo della visita era parlare e ripristinare i legami con leader e forze di diversi colori politici in vista delle elezioni presidenziali del prossimo anno.

“È stato molto importante per me personalmente. Penso che per il PT sia molto significativo ristabilire i colloqui con le forze politiche di questo paese”, ha detto l’ex leader operaio in un video dopo la fine della sua permanenza nella capitale brasiliana.

Durante i colloqui ha proposto l’aiuto immediato di 600 reais (108 dollari) al mese a persona, un credito d’emergenza per salvare le piccole e medie imprese, una politica di investimenti per generare lavoro e il vaccino contro il Covid-19 per tutti.

Ha anche denunciato la disastrosa politica internazionale del governo di Jair Bolsonaro: “Dall’estero nessuno chiama il Brasile per un incontro. In patria tutti sono preoccupati per il malgoverno, la deforestazione dell’Amazzonia, la mancanza di preoccupazione per il Covid-19, la carenza di vaccini e di cure per le persone”.

Lula ha risposto in esclusiva ad alcune domande per Prensa Latina.

Attualmente una commissione parlamentare investigativa (CPI) indaga su azioni, omissioni e negligenze dell’amministrazione federale nella sua gestione prima del Covid-19. In sole due settimane di indagini, l’indolenza di Bolsonaro di fronte alla pandemia è stata confermata

La minaccia di ricorrere alle Forze Armate e gli attacchi al pubblico ministero Renan Calheiros sono state alcune delle risposte messe in campo da Bolsonaro e dai suoi alleati al Congresso.

“La Corte Penale Internazionale e altre indagini confermeranno ciò che tutti hanno visto: la negligenza, l’irresponsabilità, le bugie, l’assurdità delle azioni di Bolsonaro e del suo governo nella più grave crisi sanitaria al mondo in 100 anni”, ha detto Lula a Prensa Latina riferendosi a la notizia che attualmente prevale sui media.

“Finora solo in Brasile sono morte più di 435.000 persone. Bolsonaro, invece di coordinare i governi regionali ha ripetutamente sabotato le misure per combattere il virus, ha indicato farmaci sbagliati alla popolazione, ha smantellato l’équipe tecnica del ministero della Salute. Qualcosa di disumano.

I ricercatori hanno dimostrato che almeno 200.000 persone sono morte per errori del governo nella pandemia.

Rispetto a Cuba abbiamo più popolazione e confini terrestri, ma se avessimo numeri simili a quelli di Cuba (nei casi di morti e contagi), sarebbero state salvate 400.000 vite brasiliane”, ha detto l’ex presidente.

Ha riconosciuto che tutti hanno perso almeno un amico o un familiare. “Non ci sono paralleli al mondo per quanto riguarda il comportamento di Bolsonaro, che non ha nemmeno cercato di proteggere i brasiliani dal virus”, ha rimarcato.

I COMPLIMENTI A CUBA

Riguardo ad azioni e comportamenti, Lula ha dichiarato che “i medici cubani potrebbero aiutare la popolazione brasiliana durante la crisi del Covid-19. Hanno aiutato molto i brasiliani, specialmente quelli delle comunità più remote e dei quartieri più poveri.

I professionisti cubani sono molto necessari e il governo di destra, che li ha cacciati cancellando il programma sociale gratuito “Più Medici”, lo ha fatto perché non si preoccupa della vita della popolazione brasiliana.

Cuba, nonostante l’embargo sta sviluppando vari candidati vaccini contro il Covid-19.

Congratulazioni al popolo cubano e agli scienziati per aver sviluppato il proprio vaccino per il mondo”, ha detto.

AIUTO

Le popolazioni socialmente più vulnerabili del paese affrontano una situazione critica di fronte alla pandemia. Nelle periferie urbane, favelas, terre indigene, quilombolas (afro-discendenti) e nelle comunità rurali, i brasiliani hanno bisogno di aiuti umanitari urgenti per accedere alle condizioni minime e proteggersi dalla malattia: cibo, materiali per l’igiene, riparo.

Gli aiuti di emergenza quando arrivano sono una vittoria, ma non arrivano a tutti coloro che ne hanno bisogno, sottopongono le persone a difficoltà burocratiche ed sono ben lontano dal risolvere il problema.

Quando il governo ha deciso di annullare i sussidi per poi riattivarli ma con meno soldi (da 600 reais si è passati a 150), ha costretto le famiglie ad uscire di casa in cerca di sostentamento, aumentando così il numero di morti e contagi dovuti al Covid-19.

Per Lula, il Brasile aveva mesi per prepararsi per tempo quando il virus è apparso in Cina e poi in Italia. Avrebbe potuto chiudere le frontiere più rapidamente ed effettuare immediatamente più test per tracciare e isolare le fonti di contagio ma Bolsonaro ha impedito queste azioni.

FIDEL CASTRO MI HA INCORAGGIATO A CONTINUARE NELLA POLITICA

Per la prima volta, Lula ha rivelato che, quando ha perso le elezioni per il governo di San Paolo nel 1982 e stava pensando di lasciare la politica, “ho visitato Cuba e Fidel Castro mi ha detto che non ero stato sconfitto, perché mai prima di allora un lavoratore aveva ricevuto così tanti voti in una campagna elettorale. Questo mi ha incoraggiato a continuare in politica”.

Ha detto a Prensa Latina che “ha molti amici nel popolo cubano e ho sempre ricevuto affetto, rispetto e solidarietà da Cuba per me e per il popolo brasiliano”.

Durante il voto all’ONU nel novembre 2019, Cuba ha ricevuto un sostegno schiacciante dalla comunità internazionale, quando 187 Stati membri si sono espressi contro il blocco economico, commerciale e finanziario voluto dagli Stati Uniti fa 60 anni.

Due paesi si sono astenuti: Colombia e Ucraina, mentre Stati Uniti, Israele e Brasile hanno votato contro la revoca dell’assedio e si sono isolati di fronte al mondo.

I commentatori hanno avvertito che questo cambiamento da parte dell’esecutivo brasiliano a favore dell’assedio contro l’Avana ha rotto una tradizione diplomatica ed era dovuto al tentativo di Bolsonaro di rafforzare l’allineamento ideologico con l’allora presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

A tal proposito, Lula ha condannato l’assurdo appoggio di Bolsonaro al blocco contro Cuba, un sostegno “che è stato dato all’interno di una politica di sottomissione a Trump”.

“È importante capire che il governo Bolsonaro è un incidente che passerà, così come è successo con Trump negli Stati Uniti. Il Brasile e il mondo meritano qualcosa di molto meglio di Bolsonaro”, ha infine sottolineato.

(traduzione Rete solidarietà rivoluzione bolivariana l)

L’intervista completa nel link

https://m.prensa-latina.cu/?p=61455/lula-brasil-y-el-mundo-merecen-algo-mejor/