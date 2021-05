Peru. Polemica contro la destra per l’uso elettorale dei calciatori della nazionale

Perú L’ultima strategia elettorale della candidata di destra, Keiko Fujimori, figlia dell’omonimo dittatore e genocida Alberto Fujimori, per recuperare lo svantaggio in vista del ballottaggio del 6 giugno è puntare tutto sulla retorica anticomunista più becera.

A questo fine ha incluso nella sua campagna elettorale la maggior parte dei calciatori della squadra di calcio nazionale (il capitano non ha aderito), i quali, indossando la maglietta ufficiale, hanno registrato video elettorali in appoggio alla candidata attualmente sotto processo per corruzione e finanziamento illecito al suo partito.

I calciatori nei loro video affermano anche che, nell’assumere quella posizione politica, vogliono indossare la maglia della squadra del Paese, il cui gesto coincide con la frase della campagna della Fujimori, “mettiti la maglia (della nazionale)”, indumento che la candidata indossa sempre in campagna elettorale, imitando quanto fatto dal presidente brasiliano di estrema destra Jair Bolsonaro portandolo al successo.

L’utilizzo dei giocatori in divisa ufficiale della squadra di calcio peruviana ha provocato una polemica in cui è intervenuto anche il cardinale cattolico Pedro Barreto che ha affermato che ogni cittadino è libero di esprimere le proprie posizioni politiche, ma è meglio che i calciatori “non si facciano filmare con la sacra maglia del Perù come simbolo poiché questo è un uso politico che va condannato”.

La polemica ha invaso le reti sociali con l’ashtag #LaCamicetaNoSeMancha (la maglia non va macchiata) dove migliaia di utenti hanno chiesto ai giocatori perché pochi mesi fa, nel novembre 2020, si sono rifiutati di condannare la repressione con morti e feriti compiuta del presidente di destra Manuel Merino contro la vasta protesta sociale che lo ha costretto a dimettersi affermando che non era loro compito intervenire in politica ed invece ora si schierano con chi era alleato di Merino.

“Stanno usando termini che insistono sulla narrazione che Castillo è in opposizione alla libertà”, ha detto la sociologa Giselle Vila riguardo al messaggio dei giocatori.

Più esplicita la portavoce del partito di Castillo, Nuovo Perù, che ha affermato: “La nostra maglia è orgoglio, amore e identità che non si sottomette di fronte ai corrotti. Questo capo di abbigliamento non appartiene né ai giocatori né a chi sostiene una candidata che rappresenta ruberie e morte”.

Il candidato Pedro Castillo non ha commentato direttamente la questione, ma in un comizio elettorale ha mostrato, senza indossarla, una maglia della nazionale peruviana e ha chiesto “che la maglia non venga macchiata da usi politici, poiché è sacra e merita rispetto”.

Gli ultimi sondaggi mostrano un recupero della candidata di destra che è passata da uno svantaggio di 15 punti ad uno svantaggio di circa 4 punti.

(Nostra traduzione Rete solidarietà rivoluzione bolivariana)