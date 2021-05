Messico Obrador: non siamo una colonia non vogliamo un golpe come in Bolivia

Il presidente del Messico Lopez Obrador ha avvertito in diretta tv l’Organizzazione degli Stati Americani di astenersi da qualsiasi interferenza in vista delle elezioni del 6 giugno ed ha chiesto agli Stati Uniti spiegazioni per il loro continuo sostegno finanziario illegale all’opposizione di destra messicana.”Non saremo un’altra vittima di un’interferenza da parte dell’Organizzazione degli Stati Americani di Luis Almagro, come è avvenuto (col colpo di Stato) in Bolivia nel 2019.Non siamo né una colonia né un protettorato di nessuno.Chiedo spiegazioni riguardo al sostegno finanziario che arriva dall’ambasciata statunitense all’alleanza politica di opposizione.Siamo aperti affinché vengano osservatori alle nostre elezioni ma non permetteremo alcuna intromissione che danneggi la nostra sovranità e questo già lo sanno alla OEA.Le elezioni devono essere pulite, senza brogli e acquisto di voti.Proprio per questo motivo abbiamo già denunciato e continueremo a fare le nostre denunce finché il governo degli Stati Uniti non ci darà una risposta chiara del perché continuano a dare denaro a questi qruppi oppositori di destra.Ciò viola la nostra Costituzione.Sono fatti provati e aggiungo che non c’è nemmeno uno di coloro che ricevono i soldi che non sia contro di noi”. Infatti, all’inizio di maggio, López Obrador ha inviato una protesta formale a Washington accusando gli Stati Uniti di promuovere un “colpo di Stato” al fine di minare il suo governo. Le denunce del dignitario messicano avvengono mentre il 6 giugno nel suo Paese si terranno le elezioni per definire i titolari di 16 sindaci, 160 consigli e rinnovare i 66 seggi al Congresso del Distretto Federale della capitale Città del Messico.

Rete Solidarietà Rivoluzione Bolivariana

Il video delle dichiarazioni nel seguente link:https://www.hispantv.com/…/amlo-injerencia-eeuu-elecciones