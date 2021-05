Mario Vattani un fascista all’ambasciata italiana a Singapore

Mario Vattani, figlio di Umberto Vattani, potente consigliere di Andreotti, è un fascista noto per aver disprezzato la Repubblica nata dalla Resistenza, per vari episodi di violenza legati ad ambienti neofascisti e per aver spesso partecipato a manifestazioni di Casapound e compagnia nera anche con il suo gruppo ‘Sottofasciasemplice’, un nome che è tutto un programma.

Perché ne parliamo?

Perché Vattani, incredibilmente, ha svolto in questi anni, tra ovvie polemiche, svariati incarichi diplomatici per l’Italia e perché Draghi e Di Maio, con il solito silenzio di PD e LEU, proprio in queste settimane lo hanno nominato ambasciatore italiano a Singapore!

In Italia l’apologia di fascismo è reato e i fascisti come Vattani dovrebbero essere condannati dalla legge, non rappresentare il nostro paese all’estero.

È una vergogna!

Potere al Popolo