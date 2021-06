ALEKXANDRA KOLLONTAJ. PASSIONE E RIVOLUZIONE DI UNA BOLSCEVICA IMPERFETTA.

Alelsandra Kollontaj



Qualunque lavoro mi troverò a svolgere in futuro mi è perfettamente chiaro che la meta della completa liberzione della donna lavoratrice e la creazione dei fondamenti di una nuova morale sessuale rimarranno sempre la meta suprema della mia azione e della mia vita. Aleksandra Kollontaj, ultima frase della sua Autobiografia, pubblicata nel 1926. L Autobiografia venne pubblicata in Germania con il titolo ammiccante di Autobiografia di una comunista sessualmente emancipata.

Il titolo del recente libro pubblicato da L’ Asino D’ Oro la descrive come una boscevica imperfetta, in realtà Aleksandra Kollontaj fu una comunista perfetta.

Rivoluzionaria internazionalista fu sostenitrice della liberazione della donna e di una nuova morale sessuale e il suo esempio è ancora di grande valore storico.

E’ tra i protagonisti della Rivoluzione d’ Ottobre e della costituzione bolscevica, suo è uno dei primi testi capace di recepire le battaglie per i diritti delle donne, a cominciare dalle questioni del divorzio e dell’aborto. Con le sue “Idee di una comunista sessualmente emancipata”, Aleksandra Kollontaj rende in prima persona una testimonianza capace di proiettare nel futuro un nuovo concetto di amore e di lotta, di impegno rivoluzionario e di irriducibile passione per la libertà.

Rossa di passione, pasionaria, intelligentissima ed elegante, bella, così viene descritta.

Parlare di Aleksandra Kollontaj significa parlare delle donne, della loro presenza e del loro ruolo nella storia. Con questa biografia, Annlaina Ferrante ci pone davanti a riflessioni importanti.

CARTA D’ IDENTITA.’ Editore: L’Asino d’Oro A cura di Annalina Ferrante Collana: Profilo di donna Anno edizione: 2021 In commercio dal: 3 giugno 2021 Prezzo: 14.25 euro Pagine: 250 p., Brossura EAN: 9788864435800

AUTRICE. Annalina Ferrante, studiosa di storia e filosofia, lavora presso Radio RAI come programmista regista. Si è occupata di temi sociali, culturali e scientifici per varie testate. Attualmente collabora con il settimanale Left e la rivista trimestrale di psichiatria e psicoterapia Il sogno della farfalla.