«Lei è un assassino?» La risposta di Putin al giornalista Usa

Il presidente russo Vladimir Putin ha rilasciato un’intervista all’emittente statunitense NBC News. La versione integrale dell’incontro tra Putin e il giornalista Cyrus Simmons sarà pubblicata sul canale il prossimo 14 di giugno.

Al momento, come riporta il quotidiano russo Komsolskaya Pravda, sono disponibili solo alcune interessanti anticipazioni.

«Signor Presidente, lei è un assassino?», ha chiesto il giornalista statunitense a Putin in riferimento all’incredibile dichiarazione diffamatoria del presidente Biden sul suo omologo russo.

La risposta di Putin evidenzia il suo proverbiale pragmatismo: «Durante il mio lavoro, mi sono abituato ad attacchi da diverse parti in moltissime occasioni, di diversa qualità e gravità. Niente mi sorprende. Con le persone con cui lavoriamo in ambito internazionale, litighiamo, non siamo sposi e non ci giuriamo l’un l’altro amore e amicizia eterni. Siamo partner e in qualche modo competiamo tra di noi. Ho sentito decine di tali accuse, soprattutto durante il periodo dei nostri momenti difficli quando eravamo impegnati nella lotta al terrorismo nel Caucaso settentrionale. E allo stesso tempo, ho sempre agito nell’interesse dello Stato russo e del popolo russo. E le etichette diverse non sono qualcosa di cui vale la pena preoccuparsi».

Sulla stessa linea ‘provocatoria’, Cyrus Simmons ha poi chiesto a Putin: «Anna Politkovskaya è stata colpita, Alexander Litvinenko è stato avvelenato con polonio, Sergei Magnitsky è morto in prigione, Boris Nemtsov è stato colpito da arma da fuoco, Mikhail Lesin è morto per un trauma cranico a Washington. Sono tutte coincidenze?».

«Senta, non voglio sembrare scortese, ma è come una specie di indigestione, ma verbale. Ha elencato molte persone che sono morte in momenti diversi per ragioni diverse per mano di persone diverse. Ho trattato molto bene Lesin, è morto negli Stati Uniti. Dobbiamo chiedervi come è morto?», la risposta di Putin.

Il presidente russo nel corso dell’intervista ha poi evidenziato che il suo omologo statunitense Joe Biden è è un politico di carriera e questo fa sperare che non ci saranno gesti impulsivi, riferisce l’agenzia Tass.

Vladimir Putin ha osservato che Biden «è radicalmente diverso da Trump perché il presidente Biden è un uomo di carriera. Ha trascorso praticamente tutta la sua età adulta in politica».

«È un tipo diverso di persona, ed è mia grande speranza che sì, ci siano alcuni vantaggi, alcuni svantaggi, ma non ci saranno gesti impulsivi, a nome del presidente degli Stati Uniti in carica».

