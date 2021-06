La nuova guerra fredda di Biden

Biden ha dichiarato una nuova guerra fredda contro la Cina. I colloqui di questi giorni mostrano semplicemente che gli USA non sono disponibili a tollerare che vi sia un’altra superpotenza economica che possa mettere in discussione la posizione di rendita di cui godono gli USA attraverso la funzione di valuta di riserva internazionale svolta dal dollaro. Gli USA sono disponibili ad accordi tra superpotenze nucleari (con la Russia) perchè non mettono in discussione la supremazia economica e finanziaria degli USA ed in definitiva non intaccano il tenore di vita degli statunitensi che vivono decisamente al di sopra delle loro possibilità (imperialismo). Per questo Biden cerca di ridurre il contenzioso con la Russia per poter concentrare tutti gli sforzi contro la Cina. Noi siamo per la distensione e la coesistenza pacifica tra tutte le nazioni, così come siamo per la cooperazione sul livello mondiale. Denunciamo quindi questa posizione aggressiva e guerrafondaia di Biden che, sul piano della politica estera, ha la stessa attitudine aggressiva di Trump. Vi è una sola umanità e tutti i popoli del mondo hanno diritto ad avere un tenore di vita decente nel rispetto della natura e dell’equilibrio climatico. Questo è il punto fondamentale che gli USA non accettano, facendosi semplicemente i fattacci propri sulle spalle degli altri.

Paolo Ferrero Prc