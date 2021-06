lL PERU’ HA SCELTO PEDRO CASTILLO COME PRESIDENTE, MA NON E’ ANCORA UFFICIALE.

Pedro Castillo, presidente del bicentenario



Frncesco Cecchini



In testa al ballottaggio, avvenuto lo scorso 6 giugno, cè Pedro Castillo, 51 anni, leader di Perù Libre, comunista, maestro, grazie al voto compatto in suo favore delle zone rurali, delle Ande e della Selva.

L Ufficio Nazionale dei Processi Elettorali, ONPE, dopo aver conteggiato il totale delle schede, ha certificato che Pedro Castillo ha ricevuto più voti, 44mila in più , 50,12% contro 49,87%, di Keiko Fujimori. Il Perù ha 33 milioni di abitanti e oltre 25 milioni di elettori. Pedro Castillo, visti i numeri, si è già proclamato presidente, anche se ancora non c’ è la proclamazione ufficiale, dichiarando: “Un nuovo tempo è cominciato”.

Keiko Fujimori, leader di Fuerza Popular, dell estrema destra populista, radicata nei grandi centri urbani è figlia dellex presidente-dittatore Alberto Fujimori, pluricondannato per crimini contro lumanità e corruzione, tuttora in carcere e sotto processo per sterilizzazizione forzate di migliaia di campesinas. Anche Keiko ha gravi accuse di corruzione, lavaggio di denaro, associazione a delinquere per le quali ha già trascorso 11 mesi di prigione preventiva in attesa del verdetto definitivo. Keiko Fujimori lha chiesto alla Giuria Nazionale delle Elezioni (JNE) di annullare i risultati di 802 seggi elettorali, lequivalente di 200.000 voti, senza però portare alcuna prova a sostegno delle sue affermazioni. Continua a ripetere le , anche se il Consiglio di Stato del Perù ha chiesto di rispettare i risultati elettorali certificati dall’ ONPE. Pochi giorni fa il JNE ha pubblicato un documento della Missione di osservazione dellUnione interamericana delle organizzazioni elettorali (Uniore) in cui “riconosce che il processo elettorale svolto il 6 giugno è stato organizzato correttamente e con successo in conformità con gli standard nazionali e internazionali”. L Alto commissario Onu per i diritti umani, Michelle Bachelet, ha invitato tutte le parti a mantenere la calma, sostenendo che le decisioni prese dalle istituzioni elettorali devono essere rispettate. Lo stesso presidente ad interim del Perù, Francisco Sagasti, è intervenuto in difesa del processo elettorale, assicurando che si è svolto “in modo ordinato, calmo e senza alcuna battuta d’arresto che giustifichi luso di una parola enorme come frode”.

Di fronte a questa situazione le destre non mollano, ma stanno agitando la possibilità di un colpo di stato. Un deputato di destra, Jorge Montoya, militare in pensione, ha comunque avanzato richiesta formale di annullamento delle elezioni affermando che il sistema elettorale peruviano “non offre più fiducia”. Con lui si sono schierati altri 63 generali e ammiragli in pensione, tutti fujimoristi, il che ha spinto il ministero della Difesa a scrivere in una nota che “questo gruppo non rappresenta le forze armate peruviane”. Comunque migliaia di sostenitori di Castillo, l altra metà del Perù, lavoratori contadini, allevatori, ma anche commercianti e studenti, affollano le piazze, non soltanto a Lima. per manifestare e vigilare sulle decisioni del Tribunale elettorale, affinché ufficializzi l’ elezione di Pedro Castillo a Preidente del Perù.

Supporters of leftist presidential candidate Pedro Castillo of Peru Libre display a giant national flag during a rally in downtown Lima on June 12, 2021, while electoral authorities continue to review allegations of electoral fraud made by right-wing candidate Keiko Fujimori of Fuerza Popular. – Right-wing candidate Keiko Fujimori insisted on June 12 that Peru’s presidential election was marred by fraud, as final vote counting dragged on with her leftist rival slightly ahead, six days after people in politically turbulent Peru cast ballots. She says irregularities in the vote count favored her leftist rival Pedro Castillo, who is ahead by a slim 51,000 votes, with 99.88 percent of the votes counted. (Photo by Gian MASKO / AFP)

Simpatizzanti di Pedro Castillo manifestano in Lima, perché venga rispettato il risultato elettorale.