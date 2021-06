MORTE DI ADIL IPOCRITI COMPLICI

Il presidente del consiglio Mario Draghi da Barcellona ha espresso dolore per l’assassinio del compagno Adil, chiedendo che si faccia piena luce. Lui evidentemente è all’oscuro di tutto, eppure gli basterebbero una telefonata al ministro degli interni e una al silenziosissimo presidente di Confindustria per sapere cosa è successo e perché.

Enrico Letta ha scritto un tweet grondante dolore per la “morte”del sindacalista parlando di “circostanze”, come se Adil fosse deceduto al lavoro per un infarto. Sciopero, sfruttamento, omicidio, diritti di chi lavora, sono parole assenti dal vocabolario del PD confindustriale.

Giorgia Meloni ha espresso il suo cordoglio, sospendendo per due tweet la sua campagna continua contro i migranti. Poi l’ha tranquillamente ripresa.

Matteo Salvini non ha detto nulla, l’uccisione di Adil non lo ha distolto dal suo impegno totale sulle mascherine.

La nostra classe politica tutta è nemica dei lavoratori con diversi gradi di ipocrisia, cinismo, sfacciataggine, ma le loro lacrime di coccodrillo, quando ci sono, sono intollerabili.

Complici dell’assassinio di Adil siete tutti voi; voi che togliete controlli sulle imprese, che liberalizzate i licenziamenti e l’appalto selvaggio, che volete meno reddito per sfruttare di più, che cancellate i diritti del lavoro nel nome del profitto e ignorate e reprimete chi lotta contro lo schiavismo. Voi governanti siete tutti ipocriti complici.

Giorgio Cremaschi Pap