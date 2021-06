Brasile Corte Suprema processo contro Lula non è stato inparziale

Anche questa notizia probabilmente non la vedremo nei tg.

La Corte Suprema Federale brasiliana ha stabilito l’altroieri, con 7 voti contro 4, che l’ex giudice Sergio Moro, divenuto poi ministro nel governo di ultradestra di Bolsonaro, non fu imparziale nel processare e condannare l’ex presidente socialista Luiz Inácio Lula da Silva nel processo in cui il politico fu imputato nel caso dell’appartamento nella Guaruja che fu alla base del linciaggio mediatico subito dall’ex presidente.

Il processo contro l’ex magistrato di ultradestra è iniziato ad aprile, quando tre giudici della Corte Suprema hanno approvato la causa promossa dalla difesa di Lula da Silva che, sulla base delle intercettazioni telefoniche, accusava Moro di non aver agito con imparzialità nel caso giudiziario in cui l’ex presidente fu condannato a circa 26 anni di carcere e dopo di che ha trascorso 580 giorni dietro le sbarre.

La sentenza contro Lula da Silva si basò su un caso riguardante un appartamento, che, secondo Moro, l’ex presidente avrebbe ricevuto come tangente per favorire alcune società private in appalti con enti pubblici.

Durante il processo la difesa e lo stesso Lula dichiararono che la condanna fu eseguita in assenza totale di prove ma solamente basandosi sulle dichiarazioni di un teste.

In seguito, le intercettazioni telefoniche mostrarono come il giudice Moro ed il coordinatore delle indagini, Dallagnol, complottassero e coordinassero le proprie azioni per arrivare alla condanna di Lula.

È importante notare che Lula ha già vinto 14 delle 17 denunce che furono presentate contro di lui e che furono formulate nel periodo che precedette le ultime elezioni per offuscarne l’immagine e danneggiarlo elettoralmente oppure, come poi è accaduto, per privarlo dei diritti civili ed impedirne la candidatura quando i sondaggi lo davano vincitore contro Bolsonaro.

Rete Solidarietà rivoluzione bolivariana

Foto dal profilo facebook di Lula:

https://www.facebook.com/267949976607343/posts/4194732507262384/

https://www.hispantv.com/noticias/brasil/494731/lula-moro-soborno-elecciones