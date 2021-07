Argentina: insufficiente tassare le multinazionali al 15% come proposto al G20

L’Argentina considera “altamente insufficiente” il progetto del G7 di fissare una tassa globale del 15% sulle multinazionali e presenterà al G20 in Italia la proposta di portarla “almeno al 21%, meglio ancora al 25%”, ha affermato il ministro dell’Economia, Martín Guzmán.

“È un dibattito storico. Ma la tassa del 15% è troppo bassa, nettamente insufficiente. Difendiamo la proposta che sia innalzata a non meno del 21% e, se fosse il 25%, sarebbe ancora meglio”, ha affermato Guzmán in un dibattito in teleconferenza.

“L’accordo promosso dal G-7 per imporre una tassa minima sulle grandi società, è ben lontano dall’essere definito storico e sembra essere tagliato su misura per gli interessi delle potenze economiche, le quali, riunitesi, hanno concordato su questa cifra.

Questa percentuale del 15% potrebbe significare che i Paesi in via di sviluppo non ne ricaveranno praticamente nulla. L’aliquota minima concordata è troppo bassa per la tassazione delle multinazionali.

Cӏ il rischio sostanziale che il cosiddetto tasso minimo del 15% diventi poi di fatto anche il tasso massimo che pagheranno le multinazionali, mentre invece il mondo attuale ha bisogno di stabilire delle regole per le sfide che deve affrontare oggi a causa crisi sanitaria globale.

I dati mostrano che il vero pericolo in America Latina e nei paesi in via di sviluppo è che la tassa concordata dal G7 sia abbastanza vicina a quella dei paesi a bassa tassazione, noti anche come paradisi fiscali, e quindi possa di fatto compromettere la riscossione delle tasse se tale aliquota minima diventa massima per queste nazioni trasformandosi in un regalo per le multinazionali e in una mancanza di denaro per la collettività e per le disuguaglianze create dalla pandemia”, ha affermato il ministro.

Guzman è ministro delle finanze del governo Fernandez-Kirchner, subentrato alla guida del Paese dopo 4 anni di disastri finanziari, sociali e di indebitamento, prodotti dal presidente di destra filostatunitense Mauricio Macri.

Rete Solidarietà rivoluzione bolivariana

https://www.telesurtv.net/news/argentina-plantea-impuesto-global-insuficiente-20210629-0006.html