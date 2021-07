Partito dei vitalizzi

Sono stato deputato per 20 mesi e consigliere regionale per 5 anni e mezzo. Non mi sono mai iscritto alle associazioni degli ex parlamentari e degli ex consiglieri perché non ho mai condiviso la difesa dei privilegi.

A mio parere non aver ricondotto a sobrietà il trattamento economico degli eletti ha gettato discredito sulle istituzioni democratiche consentendo il diffondersi del qualunquismo.

Quando fui eletto nel 2006 proposi senza successo una legge per dimezzare indennità di parlamentari e consiglieri regionali.

Da consigliere regionale invece vinsi la battaglia contro doppi e tripli vitalizi (in Abruzzo viene sospeso il vitalizio da ex-consigliere se lo prendi come ex-parlamentare) e anche per una certa riduzione delle indennità.

Non capisco come si possa giusificare il vitalizio a condannati per corruzione come Formigoni. Gli va dato il reddito di cittadinanza perché vivere è diritto di tutti ma non 7000 euro mensili.

Il taglio dei vitalizi è in essere è probabilmente incostituzionale ma bisognerebbe lasciarlo decidere alla Corte non approfittando dell’autodichia.

L’intervento sui “diritti acquisiti” è pericoloso perché domani potrebbero attuarlo anche su pensioni dei cittadini ma che i vitalizi siano spropositati non ci piove.

La demagogia anticasta si combatte non comportandosi da casta.

Comunque tranquilli che a restituire i vitalizi ci penseranno un forzaitaliota e due leghisti (exgrillini). Quelli che chiedono di abolire il reddito di cittadinanza.

Maurizio Acerbo PRC