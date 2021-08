Anthony Fauci: ‘Nessun vaccino è efficace al 100%’

Anthony Fauci: 'I vaccinati posso contrarre la variante Delta e contagiare'

La quanta ondata della pandemia dovuta al Covid-19 è arrivata. Il numero dei nuovi contagiati aumenta di giorno in giorno, ma in tanti pur potendolo fare ancora non si sono immunizzati

‘I vaccinati posso contrarre la variante Delta e contagiare’. A sostenerlo è il maggior esperto in pandemia degli Stati Uniti d’America, Anthony Fauci. Ed ancora: ‘Nessun vaccino è efficace al 100%, perché il virus è cambiato. La gente – ha aggiunto l’immunologo – non si rende conto di una cosa: finché c’è circolazione elevata del virus tra le persone non vaccinate, diamo al virus la chance di variare ancora di più e rischiamo una variante peggiore della Delta, una variante che nemmeno i vaccinati potrebbero gestire’.

Il Coronavirus è mutato ancora una volta. La nuova variante si sta diffondendo in tutto il mondo. Ha una carica virale nettamente superiore ai ceppi precedenti e può contagiare anche chi ha già fatto il vaccino.

Si trasmette soprattutto tra i più giovani o i non immunizzati, ma non è escluso che si possa infettare anche chi ha completato il ciclo vaccinale.

Negli Stati Uniti ci sono circa 100 milioni di persone ancora senza protezione anti-Covid-19. La situazione è così grave che il sindaco di New York, Bill de Blasio, ha promesso cento dollari di compenso a chi si farà iniettare il siero.

Sembra un paradosso ma non lo è. Nei paesi più ricchi una parte della popolazione pur avendone la possibilità è No vax o semplicemente è indecisa e le autorità pubbliche sono costrette a promettere denaro o comunque un compenso a chi non si è vaccinato.

Nel nostro Paese ci sono forze politiche che pur facendo parte della maggioranza di Governo manifestano contro il Green pass e sono contrarie alle vaccinazioni obbligatorie. Tra un mese ci sarà il rientro a scuola e oltre tre milioni di studenti ancora non sono stati immunizzati. Nulla è cambiato rispetto allo scorso anno se non la vaccinazione della maggior parte dei docenti e del personale Ata, ma questo ancora non basta.

Le conseguenze sanitarie ed economiche della nuova ondata dipenderanno da noi. Ancora una volta conterà il buon senso, ma per tanti italiani e non solo andare a mangiare una pizza o prendere un drink al bar è più importante che salvare delle vite. Ma anche questa non è una novità.

Fonte ansa.it

REDNEWS