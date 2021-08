Venezuela. Yulimar Rojas un oro che sa di Chavez

Oro e Record del Mondo per il Venezuela nel salto triplo pochi minuti fa con la campionessa Yulimar Rojas allenata dall’ex campione olimpico cubano Ivan Pedroso.

La Rojas in carriera è stata fatta spesso oggetto di insulti e minacce dalla destra venezuelana per le sue umili origini e per la sua riconoscenza al presidente comandante Chávez, grazie al quale ha iniziato a gareggiare nelle palestre statali gratuite introdotte in Venezuela dall’inizio della Rivoluzione Bolivariana chavista.

“Il presidente Hugo Chávez è stato un pilastro fondamentale per lo sport in Venezuela. Ha promosso molti metodi affinché lo sport raggiungesse i livelli più bassi della popolazione e perché i bambini vedessero che lo sport era importante per la salute, per i valori umani… e ha sempre avuto quell’affetto, quell’amore per lo sport in Venezuela”, ha dichiarato Yulimar Rojas alcuni anni fa.

Rete solidarietà rivoluzione bolivariana