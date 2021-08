IL PARAGUAY NON E’ TERRA PER DONNE E BAMBINE.

Carmen Villalba



Francesco Cecchini



Lo scorso gennaio Ancora Fischia il Vento ha pubblicato un’ intervista dell’ Agencia Paco Urondo a Carmen Villalba, sulla scomparsa della figlia Lichita e sulla situazione dei diritti umani in Paraguay. Il link è il seguente.

https://www.ancorafischiailvento.org/2021/01/14/paraguay-intervista-a-carmen-villalba-madre-di-lichita-ragazzina-di-14-anni-sparita/

Il regime stronista di Mario Abdo Benítez ha assassinato due bambine, Lilian e Maria Carmen, imprigionato la madre Laura Villalba, fatto scomparire una ragazzina Lichita, figlia di Carmen Villalba, ed espulso una missione umanitaria argentina che la cercava. La stampa di regime, ABC, sta definendo la missione umanitaria come simpatizzante dell’ Ejército del Pueblo Paraguayo, EPP.

Ora il regime stronista di Mario Abdo Benítez si accanisce contro Carmen Villalba, di 49 anni, che ha compiuto la condanna a 18 anni, ma non viene liberata.

Non sono una ma tre condanne che Carmen Villalba ha appena concluso lunedì scorso nel carcere di Buen Pastor, l’ unico per donne in Paraguay. Tuttavia, la libertà che agogna non è ancora assicurata, anche per cercare sua figlia Lichita, l’ adolescente scomparsa nell’ ambito di un’ operazione delle Fuerzas de Tareas Conjuntas FTC in cui sono state uccise due bambine argentine di 11 e 12 anni nel 2020. Un paio di settimane fa è stata accusata di un incredibile tentativo di fuga per chi stava, e sta, contando le ore che le restano per considerare pagato il suo debito con la società.

Carmen Villalba ha affermato: Il mio desiderio è uscire e trovare un modo per lanciare una campagna per cercare mia figlia. Volontà articolate. Dalla scomparsa di Lichita, mi sono concentrata solo sulla sua ricerca e sul superamento di migliaia di difficoltà. Questo è il mio compito principale”.

Comunque l’ intera drammatica vicenda: liberazione di Carmen e Laura Villalba, il ritrovamento di Lichita, la punizione degli assassini delle due bambine, Lilian e Maria Carmen, richiede moblitazione sia nazionale, interna all’ isola circondata da terra, il Paraguay, che internazionale, non solo in Argentina, ma in tutto il mondo.

Carmen Villalba e Lichita