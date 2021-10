Argentina. Ergastolo per l’ex ufficiale Ocampo torturatore durante la dittatura

Trasmesso in diretta sui social network, la Corte Orale Federale 4 del comune di San Martín (Buenos Aires) ha emesso la sentenza contro l’ex ufficiale dittaturab Ocampo, accusato dei delitti aggravati di omicidio, tortura e privazione illegittima di libertà, commessi in modo premeditato e attraverso il tradimento contro 47 perseguitati politici che si opponevano alla dittatura argentina sostenuta da Washington.

Secondo quanto riferito dal media La Retroguardia, la sentenza della Corte ha disposto sia la revoca degli arresti domiciliari che il suo trasferimento in un carcere comune del Servizio Penitenziario Federale.

Ocampo era nascosto in un lussuoso resort a Pilar, nella provincia di Buenos Aires ed ha proseguito l’intero processo con il beneficio della detenzione domiciliare, che gli fu concessa dal sistema giudiziario di Mendoza, dove nell’aprile di quest’anno è stato avviato un processo per crimini contro l’umanità che ha come imputato anche lui” ha ricordato La Retroguardia.

L’ex militare era un membro del distaccamento 201 dell’intelligence dell’esercito a Campo de Mayo ed è il settimo repressore condannato in questo caso giudiziario.

Ocampo è l’unico del gruppo finito sotto processo in questa sezione di tribunale poiché era latitante da più di sei anni e il processo era iniziato senza di lui, ha ricordato la fonte.

Lo scorso giugno, altri cinque torturatori sono stati condannati all’ergastolo per crimini contro l’umanità commessi nello stesso caso.

In totale erano 9 gli ex membri del servizio di intelligence dell’esercito accusati di rapimento, tortura e omicidio di quasi un centinaio di persone, sia in Argentina che in Brasile, Perù e Spagna. Tre di loro sono morti durante il processo senza essere stati condannati.

Rete solidarietà rivoluzione bolivariana

https://www.argentina.gob.ar/noticias/contraofensiva-ii-prision-perpetua-y-carcel-comun-para-el-exmilitar-mario-guillermo-ocampo