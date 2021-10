Nasce in Croazia il sindacato dei lavoratori delle piattaforme digitali

Lavoratori impegnati in Uber, Bolt, Glovo e piattaforme simili in Croazia hanno formato un sindacato per lottare per i diritti garantiti dalla legge sul lavoro.

Il sindacato dei lavoratori delle piattaforme digitali è stato istituito come membro dell’Unione dei sindacati autonomi della Croazia (UATUC/SSSH, Savez Samostalnih Sindikata Hrvatske ). Il nuovo sindacato riunirà i lavoratori impegnati in varie piattaforme digitali in Croazia, come Uber, Bolt, Glovo, Wolt, Bolt Food.

Il proclama del sindacato dei lavoratori digitali recita: ” Molti di noi guadagnano il loro reddito esclusivamente attraverso queste piattaforme “, viene riportato da MAZ (rete online dell’Antifascista Zagabria). ” Nel tempo, le carenze di tale lavoro sono diventate più pronunciate. Da un lato, le persone che hanno iniziato la loro attività, nonostante siano considerate lavoratori autonomi davanti allo stato, sono in pratica completamente soggette alla mercé delle condizioni commerciali della piattaforma. Le piattaforme, invece, prendono le distanze da ogni responsabilità perché tali ‘lavoratori autonomi’ sono considerati ‘partner’ ”.

I rappresentanti del sindacato affermano inoltre che le persone impegnate in aziende che operano come “partner” delle piattaforme sono in una posizione particolarmente precaria. Ad esempio, alcune di queste aziende li registrano per sole 2-4 ore di lavoro al giorno, spesso devono guidare veicoli a noleggio per i quali devono pagare circa 130 euro a settimana di affitto, non hanno diritto a congedo per malattia né a ferie.

Il sindacato è stato istituito affinché i diritti minimi garantiti dalla legge croata sul lavoro vengano applicati ai lavoratori digitali, per lottare per diritti come quello al contratto di lavoro, all’assicurazione sanitaria e sociale, alle ferie, alle assenze per malattia, alla sicurezza sul lavoro. Il sindacato intende inoltre a impegnarsi per regolamentare il rapporto tra piattaforme digitali e Stato, in modo che le piattaforme inizino a pagare le tasse.

Anche in Serbia ci sono stati diversi tentativi di organizzare i conducenti che lavorano tramite piattaforme. I più grandi sindacati hanno espresso interesse a partecipare a tali iniziative. Tuttavia, non sono stati ancora istituiti sindacati.

Fonte in lingua originale: https://www.masina.rs/eng/digital-platform-workers-trade-union-established-in-croatia/

Traduzione in italiano a cura di Sinistra in Europa

http://www.sinistraineuropa.it/europa/nasce-in-croazia-il-sindacato-dei-lavoratori-delle-piattaforme-digitali/