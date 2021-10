Ecco come gli algoritmi di Facebook stanno minacciando la democrazia

“Quante altre insurrezioni devono accadere prima di ritenere Facebook responsabile?” molti esperti di social media se lo stanno chiedendo, dopo che l’informatrice Frances Haugen ha affermato che la società di Zuckerberg non è disposta a confrontarsi con il problema l’incitamento all’odio e la disinformazione.

di Kenny Stancil – Common Dreams*

In seguito all’accusa di domenica sera dell’informatrice Frances Haugen secondo cui il rifiuto di Facebook di combattere le notizie false e pericolose e i contenuti di odio sulle sue piattaforme è guidato dal profitto, gli esperti di social media hanno denunciato la società per aver abbracciato un modello di business che incoraggia la violenza e mette in pericolo la democrazia e ha esortato il governo federale americano a prendere posizione.

Haugen, che ha copiato “un tesoro di dati riservati su Facebook” prima di dimettersi dalla società di social media lo scorso maggio, ha dichiarato a Scott Pelley della CBS durante un’intervista “60 Minutes” che il gigante della tecnologia ha adottato in passato alcune misure per limitare la disinformazione, in particolare prima delle elezioni del 2020 perché ha capito che le incessanti bugie dell’allora presidente Donald Trump sulla frode elettorale rappresentavano una seria minaccia. Molte delle misure di sicurezza implementate da Facebook, tuttavia, erano temporanee, ha aggiunto.

“Non appena le elezioni sono finite”, ha detto Haugen, “hanno riportato le impostazioni a quelle che erano prima, per dare priorità alla crescita del profitto rispetto alla sicurezza. E questo mi sembra davvero un tradimento della democrazia”.

Funzionari di Facebook affermano che alcuni dei sistemi anti-disinformazione sono rimasti in vigore, ma nell’interregno tra il giorno delle elezioni e l’inaugurazione del presidente Joe Biden, gli estremisti di estrema destra hanno utilizzato il social network per organizzare il micidiale tentativo di colpo di stato del 6 gennaio, cosa riconosciuta da un rapporto della task force interna sull’incapacità di Facebook di neutralizzare l’attività “Stop the Steal” sulle sue piattaforme.

C’è, secondo Haugen, una semplice spiegazione del motivo per cui i dirigenti dell’azienda si rifiutano di fare di più per mitigare i comportamenti dannosi sui social media: “Facebook si è resa conto che se cambiano l’algoritmo per essere più sicuri, le persone trascorreranno meno tempo sul sito, faranno clic su meno annunci, guadagneranno meno soldi”, ha detto.

“La cosa che ho visto su Facebook più e più volte era che c’erano conflitti di interesse tra ciò che era buono per il pubblico e ciò che era buono per Facebook”, ha detto Haugen a Pelley. “E Facebook, più e più volte, ha scelto di ottimizzare per i propri interessi, come fare più soldi”.

Haugen—che domenica ha rivelato per la prima volta la sua identità dopo aver segretamente condiviso documenti interni con i regolatori federali, come riportato nella serie del Wall Street Journal , “The Facebook Files”—ha anche detto che la società sta mentendo al pubblico su quanto sia efficace nel frenare l’incitamento all’odio e la disinformazione, sostenendo che “Facebook ha dimostrato che non può funzionare in modo indipendente”.

Sulla scia dell’intervista bomba di Haugen, gli esperti di social media hanno condannato Facebook per aver privilegiato “i profitti sopra ogni altra cosa”.

“Facebook si basa su un modello di business basato sull’odio e sulla menzogna per il profitto che amplifica tutti i tipi di tossicità sulle sue piattaforme”, ha dichiarato lunedì in una nota Jessica J. González, co-CEO di Free Press . “Grazie a questa coraggiosa informatrice, ora abbiamo un’ulteriore prova che i dirigenti di Facebook, fino al CEO Mark Zuckerberg e al COO Sheryl Sandberg, hanno scelto coscientemente i profitti rispetto alla sicurezza pubblica”.

González, co-fondatore di Ya Basta Facebook e della coalizione Change the Terms, ha aggiunto che i dirigenti di Facebook “hanno progettato gli algoritmi dell’azienda per mettere crescita e profitti al di sopra di ogni altra cosa, consentendo persino alle bugie sui risultati delle elezioni del 2020 di diffondersi a milioni di persone in supporto all’assalto dei nazionalisti bianchi al Campidoglio degli Stati Uniti”.

I critici di lunga data di Facebook hanno sostenuto che le “nuove rivelazioni” sulla società richiedono un intervento federale immediato.

“Quante altre insurrezioni devono accadere prima di ritenere Facebook responsabile?” lo ha chiesto il Real Facebook Oversight Board, una coalizione di leader dei diritti civili e accademici, in una dichiarazione rilasciata dopo la messa in onda dell’intervista di Haugen. “Il sistema lampeggia in rosso e senza una supervisione e un’indagine reali, significative, indipendenti e solide su Facebook, si perderanno più vite”.

“L’obiettivo”, ha aggiunto il gruppo, “non è più salvare Facebook: Facebook è senza speranza. L’obiettivo ora è salvare la democrazia”.

Free Press ha riassunto le principali scoperte del Journal su Facebook, che ora sappiamo derivano da documenti interni forniti da Haugen:

Facebook ha esentato gli utenti di alto profilo da alcune o tutte le sue regole; Instagram è dannoso per milioni di giovani utenti; La modifica dell’algoritmo di Facebook del 2018 promuove contenuti discutibili o dannosi; Gli strumenti di Facebook sono stati utilizzati per seminare dubbi sui vaccini Covid-19; e, a livello globale, Facebook viene utilizzato per incitare alla violenza contro le minoranze etniche e facilitare l’azione violenta nel caso di dissenso politico.

Shireen Mitchell, fondatrice di “Stop Online Violence Against Women”, ha elogiato Haugen per aver rivelato “l’amplificazione e l’uso dell’odio che Facebook promuove per mantenere coinvolti gli utenti sulla piattaforma”.

Facebook ha “armato… i dati in modo dannoso contro gli utenti”, ha continuato Mitchell, e non ha considerato gli effetti negativi della “retorica piena di odio” anche dopo che l’esercito del Myanmar ha usato Facebook per lanciare un genocidio nel 2018.

*Traduzione in italiano a cura di Sinistra in Europa

