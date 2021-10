Neofascisti assaltano la sede della Cgil. Sabato prossimo manifestazione antifascista

«Noi siamo il popolo, noi siamo il popolo». Mentre, a sera, dopo aver assaltato la sede della Cgil, migliaia di persone urlano queste parole a pochi metri da Palazzo Chigi, fermati nel loro ennesimo tentativo violento della giornata da due cordoni di polizia in assetto antisommossa, con cariche di alleggerimento, idranti e diversi lacrimogeni, a un paio di chilometri di distanza, alla Bocca della Verità, qualche centinaio di persone davanti a un mega schermo lancia una nuova formazione politica, «Forza del Popolo».

di Gilda Maussier – Il Manifesto

Stesse parole d’ordine, stessi contenuti, stessa aggressività. La contrarietà al Green Pass (e al vaccino, naturalmente) li accomuna, ma davanti allo schermo si invoca Dio e si snocciolano rosari; la platea è decisamente più matura e sventola i simboli del nuovo movimento che sul sito mette in mostra il logo «La nuova Norimberga» e che dice di perseguire la «progressiva destrutturazione del “potere dello stato” e la contestuale ricostruzione del sistema istituzionale in “organi a servizio del cittadino”». In corteo non autorizzato, invece, una decina di migliaia di giovani e giovanissimi, partiti da Piazza del Popolo nel pomeriggio, urla cori da stadio e sventola bandiere tricolori ma senza altri simboli di partito.

Camuffati, mescolati con tanta gente comune e forse in parte strumentalizzata, centinaia di attivisti di Forza nuova e altre formazioni di estrema destra fomentano la manifestazione. Tra gli organizzatori l’attentatore del manifesto, Andrea Insabato. Come da tradizione, in clima elettorale la piazza violenta trova sempre un motivo per riempirsi.

«Assassini, assassini», «libertà, libertà», «giornalisti terroristi», «No Green pass, no vaccini, sì cure, sì brain pass». Cartelli scritti a mano e tanta inutile foga. «Siamo 100 mila. Oggi fermiamo il certificato verde. La forza della piazza contro la tirannia sanitaria, la forza della gente contro le emergenze inventate», commentava il leader romano di Forza Nuova Giuliano Castellino prima che un manifestante salisse sul tetto di un blindato della polizia dando inizio ai disordini. Dapprima si sono riversati in piazzale Flaminio bloccando il traffico, poi si sono divisi, con la maggior parte che si è diretta verso Piazza San Silvestro, ha lanciato fumogeni su via del Tritone e ha tentato di raggiungere Montecitorio, attraendo così la parte più consistente delle forze dell’ordine. E un altro gruppo di manifestanti che è riuscito ad assaltare la sede della Cgil ed entrare negli uffici di Corso d’Italia al grido «Landini dimettiti», perché «Nessuno può toglierci il lavoro che ci siamo conquistati onestamente e duramente». Hanno divelto una tapparella, i portoni sono stati aperti con l’allarme che ha continuato a suonare ininterrottamente. Tra i manifestanti, oltre a Castellino, anche il fondatore di Forza nuova, Roberto Fiore. Molti però protestano perché non hanno un lavoro, molti si sono misurati (forse) solo con il precariato. Non hanno molti argomenti, solo tanta voglia di rompere tutto.

Fino a tarda sera il corteo che ha attraversato via del Corso ha tentato di forzare i cordoni di polizia attorno al Parlamento, lanciando bombe carta e armandosi di sampietrini divelti dal selciato di Piazza San Lorenzo in Lucina. Anche a Milano, per il dodicesimo sabato consecutivo i No Pass sono scesi in piazza organizzati, tra gli altri, dal leader di Italexit, Gianluigi Paragone. Anche qui un corteo non autorizzato ha attraversato la città, ma senza l’impatto che si è visto nel centro di Roma, dove la città è rimasta paralizzata per ore.

«La nostra sede nazionale, la sede delle lavoratrici e dei lavoratori, è stata attaccata da Forza Nuova e dal movimento no vax. Abbiamo resistito allora, resisteremo ora e ancora», è la reazione della Cgil nazionale che torna a chiedere di sciogliere le «organizzazioni che si richiamano al fascismo». «È un atto di squadrismo fascista. Un attacco alla democrazia e a tutto il mondo del lavoro che intendiamo respingere», scandisce Maurizio Landini convocando d’urgenza per questa mattina l’assemblea generale della Confederazione «per decidere tutte le iniziative necessarie».

Il Presidente Mattarella telefona personalmente al segretario della Cgil mentre il premier Draghi afferma in una nota che «i sindacati sono un presidio fondamentale di democrazia e dei diritti dei lavoratori. Qualsiasi intimidazione nei loro confronti – aggiunge – è inaccettabile e da respingere con assoluta fermezza». Solidarietà anche dalla Cisl e dalla Uil che parla di «attacco fascista compiuto da squadristi che gridano libertà e usano la violenza. Non ci faremo intimorire», twitta Pierpaolo Bombardieri. «La realtà si è incaricata di smentire chi sostiene che il fascismo sia solo folklore o nostalgia», fa notare Enrico Borghi della segreteria nazionale del Pd. Mentre Gianni Letta sollecita: «Il Paese tutto risponda unito a queste degenerazioni intollerabili». Per il ministro della Salute, Roberto Speranza si tratta di «squadrismo inaccettabile», e Luigi Di Maio attacca: «Questi non sono manifestanti, sono delinquenti». Il leader del M5S invita tutta la politica a condannare «senza se e senza ma».

La condanna è effettivamente unanime, o quasi. Matteo Salvini a sera balbetta un timido: «Solidarietà alla Cgil per l’attacco subito, sono vicino a lavoratrici e lavoratori che difendono, pacificamente, i loro diritti e le loro libertà». Giorgia Meloni è più decisa nel definire «immagini vergognose» quelle di Roma sotto attacco, ma esprime anche solidarietà alle «migliaia di manifestanti scesi in piazza per protestare legittimamente contro i provvedimenti del governo e di cui nessuno parlerà per colpa di delinquenti che usano ogni pretesto per mettere in atto violenze gravi e inaccettabili».

Cgil, Cisl e Uil così rispondono all’assalto alla sede di corso d’Italia: “Un attacco a tutto il sindacato confederale italiano, al mondo del lavoro e alla nostra democrazia”

da Collettiva.it

Cgil, Cisl e Uil organizzeranno sabato 16 ottobre a Roma una grande manifestazione nazionale e antifascista per il lavoro e la democrazia”. A dirlo sono i segretari generali delle tre confederazioni (Maurizio Landini, Luigi Sbarra e PierPaolo Bombardieri).

“L’assalto squadrista alla sede nazionale della Cgil – aggiungono i leader sindacali – è un attacco a tutto il sindacato confederale italiano, al mondo del lavoro e alla nostra democrazia. Chiediamo che le organizzazioni neofasciste e neonaziste siano messe nelle condizioni di non nuocere, sciogliendole per legge”.

Landini, Sbarra e Bombardieri così concludono: “È il momento di affermare e realizzare i principi e i valori della nostra Costituzione. Invitiamo, pertanto, tutti i cittadini e le forze sane e democratiche del Paese a mobilitarsi e a scendere in piazza sabato prossimo”.

