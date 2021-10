Al neo-nazista Navalny il Premio Sakharov 2021

L’Unione Europea ha insignito del premio Sakharov 2021, massimo riconoscimento del blocco in materia di diritti umani, l’oppositore nazionalista russo Alexei Navalny.

Altri candidati al premio erano la golpista boliviana Jeanine Anez, assurta alla presidenza della Bolivia dopo il colpo di Stato contro Evo Morales, e un gruppo di donne afgane. Invece i leader del Parlamento Europeo hanno deciso di premiare il neonazista russo in aperta critica al Cremlino.

L’annuncio è stato dato attraverso un tweet dal gruppo democristiano del PPE in seno al Parlamento Europeo. “Sig. Putin, libera Alexei Navalny. L’Europa chiede la sua libertà – e quella di tutti gli altri prigionieri politici”.

Se qualcuno avesse ancora dei dubbi circa la natura esclusivamente politica e geopolitica di questo premio che viene spacciato come un riconoscimento a personaggi impegnati nella difesa dei diritti umani, può dare uno sguardo ai più recenti vincitori di questo premio per veder fugato ogni dubbio.

Negli ultimi anni lo abbiamo infatti visto assegnato all’opposizione bielorussa (2020), il regista ucraino Sentsov (2018), l’opposizione ‘democratica’ venezuelana (2017).

Per approfondire la figura e gli obiettivi del neo-nazista Navalny, segnaliamo questo articolo di Manlio Dinucci – “Navalny, democratico made in Usa”:

«Un poliziotto sfonda la porta di casa con un ariete portatile, l’altro entra con la pistola spianata e crivella di colpi l’uomo che, svegliato di soprassalto, ha afferrato una mazza da baseball, mentre altri poliziotti puntano le pistole contro un bambino con le mani alzate: scene di ordinaria violenza «legale» negli Stati uniti, documentate una settimana fa con immagini video dal New York Times, che parla di «scia di sangue» provocata da queste «perquisizioni» effettuate da ex militari reclutati nella polizia, con le stesse tecniche dei rastrellamenti in Afghanistan o Iraq.



Tutto questo non ce lo fanno vedere i nostri grandi media, gli stessi che mettono in prima pagina la polizia russa che arresta Aliexey Navalni a Mosca per manifestazione non autorizzata. Un «affronto ai valori democratici fondamentali», lo definisce il Dipartimento di stato Usa che richiede fermamente il suo immediato rilascio e quello di altri fermati. Anche Federica Mogherini, alto rappresentante della politica estera della Ue, condanna il governo russo perché «impedisce l’esercizio delle libertà fondamentali di espressione, associazione e assemblea pacifica».



Tutti uniti, dunque, nella nuova campagna lanciata contro la Russia con i toni tipici della guerra fredda, a sostegno del nuovo paladino dei «valori democratici».



Chi è Aleixey Navalny? Come si legge nel suo profilo ufficiale, è stato formato all’università statunitense di Yale quale «fellow» (membro selezionato) del «Greenberg World Fellows Program», un programma creato nel 2002 per il quale vengono selezionati ogni anno su scala mondiale appena 16 persone con carattertstiche tali da farne dei «leader globali». Essi fanno parte di una rete di «leader impegnati globalmente per rendere il mondo un posto migliore», composta attualmente da 291 fellows di 87 paesi, l’uno in contatto con l’altro e tutti collegati al centro statunitense di Yale.



Navalny è allo stesso tempo co-fondatore del movimento «Alternativa democratica», uno dei beneficiari della National Endowment for Democracy (Ned), potente «fondazione privata non-profit» statunitense che con fondi forniti anche dal Congresso finanzia, apertamente o sottobanco, migliaia di organizzazioni non-governative in oltre 90 paesi per «far avanzare la democrazia».



La Ned, una delle succursali della Cia per le operazioni coperte, è stata ed è particolarmente attiva in Ucraina. Qui ha sostenuto (secondo quanto scrive) «la Rivoluzione di Maidan che ha abbattutto un governo corrotto che impediva la democrazia». Col risultato che, con il putsch di Piazza Maidan, è stato insediato a Kiev un governo ancora più corrotto, il cui carattere democratico è rappresentato dai neonazisti che vi occupano posizioni chiave.



In Russia, dove sono state proibite le attività delle «organizzazioni non-governative indesiderabili», la Ned non ha per questo cessato la sua campagna contro il governo di Mosca, accusato di condurre una politica estera aggressiva per sottoporre alla sua sfera d’influenza tutti gli stati un tempo facenti parte dell’Urss. Accusa che serve da base alla strategia Usa/Nato contro la Russia.



La tecnica, ormai consolidata, è quella delle «rivoluzioni arancioni»: far leva su casi veri o inventati di corruzione e su altre cause di malcontento per fomentare una ribellione anti-governativa, così da indebolire lo Stato dall’interno mentre dall’esterno cresce su di esso la pressione militare, politica ed economica.



In tale quadro si inserisce l’attività di Alexey Navalny, specializzatosi a Yale quale avvocato difensore dei deboli di fronte ai soprusi dei potenti».

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-al_neonazista_navalny_il_premio_sakharov_2021/82_43548/