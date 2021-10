Crisi energetica il suicidio dell’Europa

I russi sono completamente sconvolti dalla stupidità suicida dell’Occidente

I russi esprimono apertamente il loro assoluto stupore per la totale stupidità dell’Occidente. Tre esempi:

Un recente articolo di Medvedev [in inglese]:

Il discorso di Putin al recente forum sull’energia in Russia [in inglese]:

e poi c’è questa foto di Putin che si picchietta la fronte come per dire “siete diventati completamente pazzi?”

Mi devo anche preoccupare di elencare cos’ha causato tali reazioni?

La crisi energetica autoimposta in cui l’UE sta SIA cercando di ritardare/fermare il NS2 CHE chiedendo alla Russia di aumentare la sua produzione di energia?

Per quanto riguarda l’Ucraina, Putin le ha appena offerto, ancora una volta, non 1500 $/metro cubo ma 175 $. Ma questo stato vassallo degli Stati Uniti rifiuta con orgoglio qualsiasi offerta.

Il fatto che lo Zio Shmuel abbia promesso le sue “molecole di libertà” all’UE ma ora le stia vendendo all’Asia (che ha i mezzi per pagare molto di più). Eppure l’UE rimane sottomessa agli USA come sempre…

O il fatto che tutti i media occidentali, uniti e solidali, accusino la Russia di aver creato la crisi mentre, in realtà, la Russia non solo ha adempiuto a tutti i suoi obblighi contrattuali ma ha addirittura AUMENTATO (del 10% se non ricordo male) le sue vendite al di sopra dei suoi obblighi contrattuali? Putin ha ripetuto più volte “diteci di cosa avete bisogno, dateci un contratto da firmare e noi vi consegneremo tutto ciò di cui avete bisogno!”

Poi Victoria “fanculo l’UE” Nuland che, a quanto pare, ha chiesto ai russi di revocare unilateralmente le controsanzioni russe senza che gli Stati Uniti togliessero le loro.

Ecco come le élite occidentali sembrano “pensare” (sono generoso).

Accusiamo la Russia di tutto e di niente Poi questi bastardi russi hanno il coraggio di chiedere prove Li accusiamo un po’ di più E poi questi bastardi russi hanno il coraggio di stare ai fatti Poi diciamo loro che li sanzioneremo E poi questi bastardi russi hanno il coraggio di contro-sanzionarci Poi ci impegniamo in esercitazioni militari proprio lungo il confine russo E poi questi bastardi russi hanno il coraggio di impegnarsi in esercitazioni militari sempre lungo il confine russo Quindi, per provare a spaventarli “negoziamo da una posizione di forza” con le nostre parole vuote sull’essere invincibili E poi questi bastardi russi progettano e dispiegano sistemi di armi che possiamo solo sognare Quindi diciamo ai russi che vogliamo che rimangano neutrali mentre affrontiamo la “minaccia cinese” (per chi?) E poi questi bastardi russi ridono a crepapelle

Mi fermo qui, ma voglio sottolineare quello che Putin e molti analisti russi stanno dicendo: l’Occidente unito è così totalmente fuori contatto con la realtà che sta, in sostanza, suicidandosi. Putin e altri hanno già detto molte volte quanto segue: “non abbiamo bisogno di fare niente, niente, basta guardare come si autodistrugge l’Occidente”.

Sull’Ucraina: si prega di leggere attentamente l’articolo di Medvedev. Alcuni dicono che non è stato scritto da lui, ma da Putin. La spiegazione più probabile è che questo testo sia stato preparato, vagliato e approvato dal Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa (dove Medvedev ricopre la carica di vicepresidente) e che il motivo per cui Medvedev lo ha firmato sia stata la diplomazia: potrebbe essere molto più diretto del Presidente Putin, ma potete star certi che questi articoli esprimono il punto di vista di Putin.

I russi ora chiamano apertamente l’Ucraina uno stato vassallo degli USA, e dicono che non ha senso parlare con gli ucraini, solo con i loro padroni, da qui la visita della Nuland in Russia.

I russi non stanno (ancora?) ufficialmente definendo apertamente l’intera UE uno stato vassallo degli USA, ma lo suggeriscono con forza.

Quindi, dal punto di vista russo, solo gli Stati Uniti conservano almeno un po’ di rappresentanza, quindi, vale la pena di parlarci.

Eppure gli Stati Uniti pre-2021 sono morti, e sono andati.

Ciò che resta è una società profondamente disfunzionale in cui le élite al potere sembrano preoccuparsi solo della fluidità di genere e dei diritti delle transessuali, della positività del corpo, dell’ideologia Woke, della “matematica inclusiva” e persino di un Superman omosessuale [in inglese] (che dovrebbe quindi essere ribattezzato “superpersona”, suppongo!). Tuttavia, i russi continueranno a parlare con questa aspirante entità Wakanda, se non altro perché quest’ultima ha ancora delle armi nucleari (eredità del passato), ma non sentono ALCUN bisogno di prenderla molto sul serio o di fare qualcosa.

Come ho scritto molte volte prima, il futuro della Russia non è in Occidente, ma nel Sud (Asia centrale, Medio Oriente), nell’Est (Cina) e nel Nord (Artico).

Per quanto riguarda il manicomio chiamato “Europa”, i russi lasceranno che se ne occupi il “Generale Inverno”, e cercheranno di riportarlo alla realtà dalla “La La Land multiculturale” e dal culto di Greta Thunberg.

La speranza è sempre l’ultima a morire, suppongo…

Concludo con un aneddoto personale. Mentre studiavo alla School of International Service (SIS [in inglese]) dell’American University ho avuto un insegnante assolutamente fantastico, un ex agente dell’intelligence navale di origine polacca. Le sue lezioni erano assolutamente superbe, ogni volta. Un giorno, abbiamo fatto qualcosa di veramente interessante (e divertente!): per metà della lezione abbiamo letto le lettere degli ufficiali tedeschi della Seconda Guerra Mondiale che prestavano servizio sul fronte orientale, nelle prime fasi dell’invasione: erano pieni delle solite cose sui subumani russi, i cui culi venivano presi a calci dalla “razza padrona portatrice di cultura” (Kulturträger Herrenvolk). Nella seconda metà della lezione abbiamo letto sempre lettere scritte da ufficiali tedeschi, ma dopo Stalingrado, in cui chiamavano davvero i russi dei quasi-superumani. Il contrasto era assolutamente incredibile.

Nulla rende sobrio un ubriaco di ideologia quanto un confronto brutale con una realtà che non può essere negata.

Lo stesso è successo ai francesi, tra l’altro. La parola russa shval’ (шваль) significa approssimativamente feccia/spazzatura/senza valore, deriva dalla parola francese “cheval”, che significa cavallo. Riuscite a indovinare perché? Perché i francesi in ritirata dovettero usare i loro cavalli morti come cibo! Per i dettagli, consiglio vivamente questo libro “I Quaderni del Capitano Coignet” – queste sono le note di Jean-Roch Coignet [in inglese], che partecipò a tutte le Guerre Napoleoniche. È una lettura affascinante, e apre gli occhi su come viveva un soldato francese in tutti questi anni.

Posso solo immaginare come l’attuale follia di massa in Occidente entrerà nei libri di storia. Forse come la più stupida e incredibile autodistruzione della storia?

Il Saker

Pubblicato su The Saker.is il 14 ottobre 2021

Traduzione in italiano a cura di Raffaele Ucci per Saker Italia.

