L’esercito siriano avrebbe annunciato che, nell’ambito di un incontro tra i rappresentanti di Russia e Siria, è stato raggiunto un accordo per lanciare un’operazione militare a Idlib, nel nord-ovest del territorio arabo. A riportare la notizia il sito russo Avia.pro .

L’inizio di un’operazione militare è previsto entro i primi mesi del prossimo anno. Allo stesso tempo, l’operazione non sarà discussa con la parte turca poiché Erdogan ha deciso in modo indipendente di iniziare le ostilità nel nord della Siria, ha aggiunto la fonte

Inoltre, Avia.pro ha notato che ci sono voci secondo cui Mosca avrebbe detto ai turchi che Idlib sarà liberata indipendentemente dalle circostanze e nonostante la presenza delle forze di Ankara.

Damasco ha più volte denunciato come “occupazione” la presenza militare della Turchia nel suo territorio. Allo stesso modo, ritiene che il motivo principale che guida l’escalation delle tensioni nel nord del territorio siriano e, in particolare, nella provincia nord-occidentale di Idlib, sia il sostegno di Ankara ai gruppi estremisti sul campo, motivo per cui chiede l’uscita immediata della Turchia. truppe dal loro suolo

A quanto pare, tali movimenti di Mosca e Damasco, insieme alle esercitazioni militari recentemente svolte dalla Russia in territorio siriano, sono un monito per il governo turco, che intende inviare più truppe in Siria.

Alla fine dello scorso ottobre, il parlamento turco ha esteso il mandato dell’esercito per avviare operazioni transfrontaliere nei vicini Siria e Iraq. Questa legge turca è stata approvata per la prima volta nell’ottobre 2014 e da allora è stata rinnovata ogni anno

