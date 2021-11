COLOMBIA. IL PROCESSO A ALVARO URIBE CONTINUA.

Macellaio, genocida Álvaro Uribe



Francesco Cecchini



URIBE E I PROCESSI, UNA LUNGA STORIA.

La Commissione d’ Accusa del Senato colombiano ha registrato nel 2020 più di 200 denunce contro Álvaro Uribe, e circa 30 processi sono stati aperti davanti alla Corte Suprema per crimini, che vanno dall’ istigazione a paramilitari a massacrare, quando era governatore di Antioquia, alle cause durante il suo governo per ‘falsi positivi’, anche casi di spionaggio interno come le cosiddette ‘chuzadas’ (intercettazioni illegali da parte della polizia in alleanza con paramilitari). Vedendo le prove presentate nel 2009 dalla Procura, rappresentanti della Corte Suprema hanno descritto questa situazione come “un’impresa criminale diretta da Álvaro Uribe Vélez della Camera di Nariño”. Álvaro Uribe dovrà affrontare almeno 270 processi già aperti contro di lui. Solo in Cassazione sono già almeno 28 i procedimenti giudiziari a suo carico che non vanno avanti, dando luogo alla cosiddetta Crisi Giudiziaria. L’unico caso uscito alla stampa, noto come il “processo stella” del sistema giudiziario colombiano nell’ ultimo decennio, è l’ inchiesta avviata nel 2012 dallo stesso Uribe contro il senatore Iván Cepeda, che poi lo accusò al Senato di aver finanziato e istigato diversi massacri e omicidi compiuti da paramilitari. Cepeda aveva intervistato due ex membri dell’ UAC in carcere che denunciavano il ruolo dei fratelli Álvaro e Santiago Uribe come protettori di gruppi paramilitari ad Antioquia negli anni ’90, quando Uribe era governatore. Uribe ha accusato Cepeda di aver manipolato le testimonianze dei paramilitari intervistati e ha mandato il suo avvocato Diego Cadena a corromperli. Il testimone più compromettente per la sua vicinanza all’ ex presidente è Juan Guillermo Monsalve, che è passato dall’ essere figlio del gestore della fattoria Guacharacas de los Uribe Vélez ad Antioquia a membro del Metro Bloque de las Autodefensas. Monsalve dichiarò che il Metro Block fu creato nella fattoria Guacharacas, dove partecipò agli incontri con Álvaro Uribe e suo fratello Santiago in cui si decise di formare il gruppo paramilitare. Nessuno di questi testimoni ha ritrattato nei dieci anni che sono trascorsi dalle loro prime dichiarazioni che accusavano Uribe. Il destino politico del senatore Álvaro Uribe è stato definitivamente stravolto nel febbraio 2018, quando la Corte Suprema di Giustizia ha deciso di indagare su di lui “per la sua presunta partecipazione alla manipolazione dei testimoni”, dando una svolta inaspettata alla causa che lo stesso Uribe aveva intentato contro Cepeda. Il processo mette alle strette l’ex presidente e lo porta a rimanere per mesi in carcere in una delle sue fattorie. Nell’ agosto 2020, Cepeda ha denunciato che dal Partito di Centro Democratico, dalla Presidenza della Repubblica e dai seguaci di Uribe si è scatenata una campagna aggressiva che cerca di seminare confusione nell’ opinione pubblica, e fare pressione sui magistrati della Corte con minacce. serali o aperti. Dopo due anni di indagini da parte della Cassazione, Uribe compie una manovra già utilizzata in passato da altri politici corrotti per evitare i loro delitti: dimettersi dalla carica al Senato, nel suo caso da capogruppo della maggioranza parlamentare a favore dell’ attuale governo . , in modo che il processo più famigerato della storia recente, come lo chiamano molti media colombiani, cambi giurisdizione e rimanga in mani amiche. Dopo le dimissioni di Uribe dal Senato, la Corte ha perso la giurisdizione della propria accusa e il fascicolo è passato alla giustizia ordinaria, dove il ruolo della Procura è fondamentale. Gabriel Jaimes è stato nominato procuratore speciale per questo caso. Il procuratore generale che lo ha nominato, Francisco Barbosa, è un amico personale del presidente Iván Duque e un fervente ammiratore di Uribe. Nel marzo 2021, la Procura ha rinunciato a perseguire la causa per i reati di cui era accusato Uribe: corruzione in procedimenti penali e frode procedurale. Il pm ha richiesto la preclusione del caso, ovvero l’archiviazione del fascicolo contro Uribe ottenendo l’avallo di un giudice. L’uso del termine giuridico “preclusione”, oscuro al grande pubblico, indica che a parere del pm non vi sono motivi per continuare a indagare sull’ex presidente e portarlo in giudizio. Nonostante il senatore Iván Cepeda abbia sporto denuncia penale contro il pm Jaimes per reato di prevaricazione, questa denuncia dovrà essere indagata dallo stesso gruppo di pm diretti da Jaimes, che ha appena avviato nei suoi confronti un’inchiesta preliminare per il reato di falsità in pubblico documento. Il potere della Procura è disordinato, addirittura maggiore di quello della Corte Suprema, e la sua direzione è politica. È presumibile che la Procura paralizzi allo stesso modo le cause avviate contro Uribe, che non ha esitato a suggerire che la Corte Suprema abbia agito contro di lui sotto l’influenza delle FARC. Il senatore Gustavo Petro ha risposto a questa accusa infondata: Sta dicendo che i magistrati della Corte Suprema di Giustizia sono guerriglieri o terroristi. Questa è una bugia”.

Ora la Camera Plenaria della Corte Costituzionale ha negato la tutela giuridica richiesta dall’ ex presidente ed ex senatore Álvaro Uribe Vélez contro la decisione presa il 6 novembre 2020 dalla Quarta Corte Penale del Circuito di Bogotá, che lo ha formalmente accusato di presunta frode procedurale e corruzione. Questa decisione, che è stata presa con un voto stretto 5-4, implica che l’ ex presidente Álvaro Uribe continuerà ad essere formalmente accusato e che il processo contro di lui continuerà il suo corso

URIBISMO

Álvaro Uribe Vélez occupa da tre decenni la politica colombiana, polarizzando i dibatti attorno alla sua figura, sia quando esercita il potere in prima persona, sia quando impartisce istruzioni ai suoi fedeli e subordinati. Tutto ciò si chiama Uribismo, che continua. La storia dell’ uribismo è lunga e gronda di sangue. Bastino due fatti, tra i tanti.

Uribe e il Plan Colombia.

Uribe è il figlio di un ricco proprietario terriero di Antioqueño, proprietario di una ventina di fattorie. L’ideologia della “sicurezza” dell’ex presidente colombiano è stata forgiata nel viscerale anticomunismo e la sua esecuzione ha scatenato uno dei più grandi episodi di terrorismo di stato e crimini contro l’umanità nella storia contemporanea. Da buon demagogo, Uribe ricorre alla retorica caratteristica del populismo di destra, dei regimi di sicurezza nazionale che pretendevano di combattere il “nemico interno”, le dittature militari che agivano nel Cono Sud sotto la tutela di Washington, pur agendo con discrezione. per presentarsi anche come paladino della democrazia. Si è schierato con George W. Bush nella sua guerra contro il terrorismo e ha basato la sua strategia militare sul Plan Colombia, una derivazione di quella guerra in territorio sudamericano.

Uribe nemico della pace.

La campagna di Uribe per il “no” nel plebiscito si è basata su una strategia di dichiarazioni fuorvianti e notizie false che hanno polarizzato la società colombiana in due metà antagoniste. Una delle obiezioni centrali mosse all’accordo era che avrebbe favorito l’impunità per i crimini commessi dai guerriglieri, trasformandoli in “un gruppo paramilitare, un partner dello Stato”. Inoltre, in un ampio documento di rifiuto, ha assicurato che l’accordo mirava “alla collettivizzazione delle campagne e alla distruzione dell’agricoltura produttiva”: “Così hanno iniziato Castro e Chávez, hanno lasciato i loro popoli senza cibo, poi hanno distrutto l’industria , l’intera economia, hanno cacciato i datori di lavoro e rovinato i lavoratori. L’ex presidente Uribe invoca lo spaventapasseri del “Castro-Chavismo” e accusa Santos di aprire la strada alla sinistra. Il suo discorso indica quella reazione emotiva dei suoi seguaci che trascina gli indecisi. In una delle sue diatribe, si dichiara sorpreso che “i leader della comunità internazionale sostengano l’impunità delle FARC, che rifiutano per i terroristi dei loro paesi”, mascherando la specificità di una guerra che dura da più di mezzo secolo e che si è divisa territorialmente nel paese. Un’altra delle principali falsità diffuse dall’ex presidente sull’accordo dell’Avana è quella di favorire l'”ideologia di genere”, suscitando il favore del conservatorismo religioso utilizzando un termine coniato dall’estrema destra del continente per riferirsi alle politiche pubbliche di diversità sessuale. Il comunicato con cui ha aperto la campagna del No nell’agosto 2016 si è concluso con un appello a serrare i ranghi contro l’accordo di pace: Nessuno contesta la pace, che secondo la Costituzione nessuno può discutere. […] Faremo l’austera campagna del No alle FARC e il plebiscito del governo. […] Cittadini, l’agenda nazionale non è l’agenda del terrorismo, la democrazia si difende con coraggio». Dopo aver vinto il plebiscito, il discorso di Uribe sulla presunta “impunità” concessa ai vertici delle FARC si è rafforzato con la graduale attuazione della Giurisdizione Speciale per la Pace (JEP) e della Legge di Amnistia, approvate nel dicembre 2016, entrambe a seguito di l’accordo di pace. A questa visione faziosa si contrappone lo sguardo di chi svela quali interessi nascondano i nemici della pace: Altre interpretazioni, da una prospettiva più realistica, indicano che esistono settori politici legati agli attuali poteri territoriali in aree dove si sono verificati massicci spostamenti forzati e espropriazione, e che attraverso questo accordo hanno imposto sul tavolo le loro vittorie e il loro potere, generando condizioni di favorevole impunità, si definiscono allevatori, associazioni agroindustriali, imprenditoriali e ovviamente militari, cioè creando meccanismi per chiudere giudizialmente la questione del vittime e garantire il bottino della guerra.

CONCLUSIONE

L’assassinio sistematico di leader sociali, di difensori dei diritti umani, di ex guerriglieri e delle loro famiglie continua incessantemente a un ritmo spaventoso. Perché ciò finisca c’ è bisogno di un radicale cambio politico, economico, sociale e culturle. Non facile a realizzarsi in Colombia. Se il processo a Uribe andrà avanti e sarà condannato, qusto sarà un duro colpo all’ uribismo e un punto a favore per coloro che stanno costruendo un’ alternativa politica a Uribe, Duque, María Fernanda Cabal, probabile candidata uribista alle prossime presidenzili dl 20221 e al loro partito politico Centro Democrático.

Uribismo politica di morte