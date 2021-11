NYT. Gli USA hanno occultato una strage in Siria con decine di civili uccisi

L’esercito statunitense ha cercato di coprire un attacco mortale contro i civili siriani che ha ucciso almeno 80 persone, sostenendo che donne e bambini avrebbero potuto essere combattenti terroristi, secondo un’inchiesta del New York Times.

Il 18 marzo 2019, un caccia americano F-15E sganciò una bomba su “una grande folla di donne e bambini rannicchiati contro la sponda di un fiume” vicino alla città di Baghuz e poi ha proceduto a sganciarne molti altri, uccidendo i sopravvissuti, secondo un il rapporto del New York Times pubblicato ieri.

Secondo quanto riferito, l’attacco ha scioccato anche gli ufficiali militari statunitensi, che hanno visto l’incidente svolgersi in diretta attraverso una telecamera drone e si sono anche chiesti se potesse essere considerato un crimine di guerra. Tuttavia, quel minimo sentimento di pietà si è dissolto in pochi secondi, perché l’attacco è stato presto insabbiato dai militari e non ha mai avuto luogo un’indagine, si legge nell’rticolo.

“A quasi ogni passo, i militari hanno compiuto mosse che hanno nascosto l’attacco catastrofico” , si spiega nel rapporto, sostenendo che “il bilancio delle vittime è stato minimizzato”, i rapporti sono stati “ritardati, igienizzati e classificati”, il sito dell’esplosione è stato demolito con i bulldozer e “in alto i leader non sono stati informati”, nel tentativo di mantenere saldamente nascosto ciò che è accaduto.

Il comando centrale degli Stati Uniti ha ammesso che l’attacco ha ucciso 80 persone – di cui solo 16 erano presunti terroristi dello Stato Islamico (IS, ex ISIS) – dopo essere stato contattato per un commento dal giornale, e il comando centrale ha bizzarramente tentato di giustificare il resto delle morti sostenendo che anche le donne ed i bambini avrebbero potuto essere terroristi.

Secondo il rapporto, dopo che il Comando Centrale ha identificato 16 presunti combattenti e 4 civili uccisi nell’attacco, ha sostenuto che “non era chiaro” che le altre 60 vittime fossero civili, “in parte perché donne e bambini nello Stato Islamico a volte hanno preso in alto le armi”.

L’attacco sarebbe uno dei peggiori eventi di vittime civili del Pentagono in Siria, se 64 morti civili fossero ufficialmente riconosciute, ma anche il Times ha ammesso che le morti civili negli attacchi statunitensi sono spesso “sottostimate anche nei rapporti classificati” – suggerendo che il vero numero di le perdite potrebbero essere ancora più alte.

Con i ricordi ancora freschi di un attacco di droni statunitensi a Kabul che ha ucciso un operatore umanitario e sette bambini – ma non un solo terrorista dell’ISIS – svelato anche questa prima volta dal NYT, la nuova rivelazione ha scioccato i lettori negli Stati Uniti e in tutto il mondo, che hanno chiesto conto e ragione su quello che molti hanno definito un crimine di guerra

Un ex portavoce del presidente Barack Obama, Tommy Vietor, ha invitato il Dipartimento della Difesa a rilasciare tutte le informazioni relative all’attacco, descrivendolo come una “storia davvero orribile”.

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-nyt_gli_usa_hanno_occultato_un_attacco_in_siria_con_decine_di_civili_uccisi/8_43883/