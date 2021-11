Perù 100 giorni di Pedro Castillo

“Sin dai primi giorni della campagna elettorale e dall’inizio di questo governo, mi hanno chiamato “comunista” utilizzando il termine come un insulto e dicevano che gli avrei portato via le loro proprietà. Domando: sono passati 100 giorni di governo, ho portato via a qualcuno la casa, i risparmi, oppure ho espropriato qualcuno? Erano le solite bugie della destra per vincere le elezioni.

Quello che invece stiamo facendo è iniziare a dare un nuovo impulso al lavoro rurale, all’accesso al credito, al supporto tecnico collettivo, agli acquisti di cibo con denaro pubblico, alla semina e alla raccolta dell’acqua.

Sono più di 2 milioni gli uomini e donne rurali abbandonate in questi decenni e noi metteremo l’agricoltura al posto che le spetta.

Con la multinazionale del gas di Camisea è iniziato l’iter per la rinegoziazione del contratto del gas.

Il gas per le famiglie peruviane deve essere disponibile e ad un prezzo economico.

Sarà presentato al Congresso un disegno di legge per vietare alle persone che hanno un’accusa per reati fiscali di essere candidati.

Dobbiamo ripulire la politica, i peruviani sono stanchi di persone accusate di atti di corruzione che partecipano alla politica (…). Mai più accusati o condannati per atti di corruzione o capi di bande criminali devono partecipare alla politica.

Metteremo in vendita l’aereo presidenziale per destinare le risorse della vendita e del risparmio futuro alla salute e all’istruzione dei bambini e delle bambine del Perù, inoltre una norma che firmerò oggi stesso vieterà ai funzionari governativi di viaggiare in aereo in prima classe.

In un governo del popolo i funzionari devono viaggiare come qualsiasi cittadino della Patria.

Da quando ho iniziato il mio mandato ho visto che molti funzionari pubblici hanno troppi privilegi e questo non va bene.

L’attuale salario minimo, fissato in 930 soles, sarà aumentato a 1.000 soles in un quadro positivo per l’economia con il ministero dell’Economia e delle Finanze che ha previsto che quest’anno l’economia peruviana crescerà del 10,5%, la Banca Centrale di Riserva stima che sarebbe dell’11,9% e molti analisti pensano che supererà il 12%” ha detto il presidente socialista Castillo durante il suo discorso dopo 100 giorni di governo.

Durante la campagna elettorale, Castillo ha promesso di aumentare le tasse alle multinazionali minerarie e di utilizzare quei fondi per aumentare gli investimenti in sanità, istruzione e ridurre la povertà, in un Paese che è il secondo produttore di rame al mondo e dove l’estrazione mineraria rappresenta il 60 % del totale delle esportazioni.

In precedenza, in riferimento alla recente accelerazione dell’inflazione in Perù, secondo quanto riferito, sarebbe già stata costituita un’apposita commissione per valutare le misure a fronte del recente aumento dei prezzi di alcuni alimenti e prodotti di base come il gas domestico, oltre al il deprezzamento del sol, la moneta nazionale, ai minimi storici nei confronti del dollaro a causa in gran parte della speculazione politica messa in parte dagli ambienti finanziari legati alla destra per spaventare l’elettorato in previsione di un governo Castillo.

Il discorso completo nel link:

https://www.gob.pe/institucion/presidencia/informes-publicaciones/2332129-discurso-del-presidente-pedro-castillo-por-los-100-dias-de-gobierno