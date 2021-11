RIPUGNANTE SCHIAVISMO DEL GOVERNO DRAGHI

Una dettagliata analisi del collettivo di economisti controcorrente Coniare Rivolta mostra tutta la vergogna delle modifiche attuate dal Governo Draghi al reddito di cittadinanza.

La campagna schiavista di Renzi, Salvini e Meloni ottiene già pesanti risultati, con la complicità assoluta di PD e LeU e la passività totale del M5S, che si indigna solo per le nomine in RAI. Il trio reazionario non è ancora contento, ma intanto viene soddisfatta la protesta dei padroni sfruttatori, che lamentavano di non trovare personale disposto a lavorare dieci ore al giorno per tre euro all’ora.

Ora perderà il reddito se, alla seconda offerta di lavoro, un disoccupato di Napoli rifiuterà di andare a lavorare a Milano con un contratto a termine di 429 euro al mese. E comincerà a vedersi tagliato il fantastico reddito di 500 euro al mese già se rifiuterà la prima offerta, però a solo un ora e quaranta minuti di viaggio da casa.

Le agenzie interinali private incasseranno una mazzetta di stato del 20% del reddito se collocheranno le persone in questi splendidi nuovi lavori, il resto andrà ai padroni.

Insomma una scelta che, come scrivono i compagni di Coniare e Rivolta, non è solo vergognosa sul piano sociale, perché serve solo ad abbattere ancora i salari e a costringere i disoccupati ad accettare il peggio. Non solo è regressiva sul piano economico perché incentiva la peggiore impresa sfruttatrice. Ma è anche RIPUGNANTE sul piano morale.

Il ripugnante ed ipocrita schiavismo del governo Draghi.

4 DICEMBRE NO DRAGHI DAY.

Giorgio Cremaschi PaP