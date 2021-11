Drone russo rivela le falsificazioni dei “Caschi Bianchi” in Siria

Un drone russo ha rivelato un’operazione ingannevole condotta dall’organizzazione “White Helmets”, i Casci Bianchi affiliata all’organizzazione “Al-Nusra”, che è nella lista dei terroristi internazionali, falsificando quello che è stato affermato essere un attacco aereo che ha ucciso diversi civili nel ” campagna di Idlib”

Le fonti hanno riferito che l’11 di questo mese, l’organizzazione “White Helmets” ha pubblicato una notizia in cui si affermava che una persona era stata uccisa e altre ferite, a causa di aerei da guerra siriani e russi che avevano effettuato un raid aereo nelle vicinanze della città di Idlib .

Tuttavia, un drone russo ha rivelato la falsità delle accuse dell’organizzazione, dopo aver monitorato i movimenti dei “Caschi Bianchi” attraverso un’ambulanza diretta sul luogo del presunto attacco, dalla quale sono sceso una troupe televisiva dei milizioni che interpretava i ruoli di civili morti e feriti.

Le fonti hanno sottolineato che il filmato registrato dal drone russo mostra chiaramente i preparativi avvenuti per inscenare l’attacco e la morte dei civili, poiché i paramedici dei Caschi Bianchi sono rimasti immobili sulla scena, in attesa della ricerca di una buona location per le riprese e del dispiegamento del cast di attori.

Il video sulla messa in scena è stato girato in soli 10 minuti, mostrando come il personale dell’ambulanza era impegnato nel trasporto dei feriti precipitandosi sul luogo dell’incidente, quando la scena è terminata e i miliziani dell’organizzazione hanno smesso di fumare sigarette

I “White Helmets” di Al-Nusra avevano precedentemente organizzato diverse messe in scena di attacchi chimici, che sono stati filmati utilizzando attori, alcuni civili e i loro figli che interpretavano i ruoli dei morti e dei feriti, dopo averli costretti a partecipare,.

Decine di tentativi di fabbricare attacchi chimici e provocazioni militari da parte di “Al-Nusra” per accusare l’esercito siriano di averli eseguiti sono stati sventati dal Centro di riconciliazione russo a “Hmeimim” della Difesa russa, che sta rivelando direttamente i “Caschi bianchi” movimenti e preparativi, fornendo prove e dettagli documentati, che portano al fallimento di tutti i piani dell’organizzazione prima che inizino.

Le ultime operazioni inventate rivelate dalla difesa russa risalgono a circa una settimana fa, quando i miliziani di “Al-Nusra” hanno cercato di mettere in atto provocazioni contro i civili nelle città di “Kafr Karmin” e “Sarmada” per accusarne l’esercito siriano

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-drone_russo_rivela_le_falsificazioni_dei_caschi_bianchi_in_siria/8_43888/